Придание юридического статуса общественным советам сочли нецелесообразным в правительстве РК

Астана. 26 декабря. КазТАГ – Придание юридического статуса общественным советам сочли нецелесообразным в правительстве Казахстана, передает корреспондент со ссылкой на ответ премьер-министра РК Бакытжана Сагинтаева на запрос группы депутатов мажилиса парламента.

«В соответствии с законом, общественные советы имеют статус консультативно-совещательных, наблюдательных органов. Также законом определен полный перечень полномочий, прав и обязанностей общественных советов. В связи с обозначенным считаем, что придание юридического статуса общественным советам нецелесообразно», — говорится во вторник в ответе Б. Сагинтаева на запрос.

Проблемы работы общественных советов депутаты Ирина Аронова, Светлана Бычкова и Айгуль Нуркина озвучили 25 октября.

«До конца не проработаны вопросы организационного характера. Это проблема материально-технического обеспечения деятельности общественных советов, которые действуют на общественных началах, отсутствует их финансирование при значительном объеме работы (в данном случае, речь не о зарплате, это деятельность на общественных началах). Кроме этого, для придания официального статуса членам общественных советов законодательно не предусмотрено наличие бланков, печати, удостоверений членов совета, что значительно затрудняет работу совета», — говорится в запросе.

Завершая обращение с запросом, депутаты выдвинули ряд предложений, направленных на совершенствование деятельности общественных советов.

«Вопросы, отраженные в депутатском запросе, будут вынесены также на детальное обсуждение в рамках деятельности рабочей группы по совершенствованию деятельности общественных советов», — заверил в своем ответе депутатам Б. Сагинтаев.