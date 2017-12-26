Снегопады и метели ожидаются в Казахстане ближайшие три дня

Алматы. 26 декабря. КазТАГ — Снегопады и метели ожидаются в Казахстане с 27 по 29 декабря, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«В конце рабочей недели сначала южный, а затем северо-западный циклоны принесут снегопады, метели и ветер скоростью 15-20 м/с, с порывами 23-28 м/с в большинство областей республики. Температура воздуха по всей территории Казахстана понизится и станет похожей на декабрьскую», — говорится в сообщении во вторник.

Синоптики отмечают, что из-за ожидающей изменения синоптической ситуации 27 ноября в ряде регионов объявлено штормовое предупреждение.

«Днем 27 декабря по Северо-Казахстанской области ожидается западный, северо-западный ветер 15-20 м/с, местами порывы 23-28 м/с. Местами метель, гололед. В городе Петропавловск: днем 27 декабря ожидается западный, северо-западный ветер 15-20 м/с, метель, гололед», — уточняет пресс-служба.

27 декабря в Акмолинской области ожидается снег, местами метель, туман, гололед. Ветер юго-западный с переходом в северо-западный, ночью скорость ветра ожидается 15-20 м/с, местами порывы 25 м/с, днем местами 15-20 м/с. Вероятность шторма 95%.

«В Астане 27 декабря ожидается снег, метель. Ветер юго-западный с переходом в северо-западный, порывы 15-20 м/с. В Кокшетау 27 декабря ожидается снег, низовая метель. Ветер юго-западный с переходом на северо-западные порывы 15-20 м/с», — уточняют синоптики.

Ночью 27 декабря в Костанайской области ожидается местами метель, ветер 15-20 м/с.