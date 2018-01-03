Алматы. 3 января. КазТАГ – 20 минут говорили по восстановленной линии спецсвязи представители Северной и Южной Кореи, сообщает «Синьхуа».

«Министерство объединения Республики Корея в среду подтвердило, что представители КНДР и РК провели 20-минутный телефонный разговор по восстановленной «горячей линии» в Пханмунджоме. Как передает агентство Ренхап со ссылкой на министерство по делам национального объединения РК, звонок со стороны КНДР поступил в 15.30 по местному времени (12.30 аст – КазТАГ)», — говорится в сообщении в среду.

Отмечается, что стороны удостоверились в нормальной работе телефонной и факсимильной связи.

«Существует возможность проведения нового телефонного разговора КНДР с РК, чего Сеул в свою очередь с нетерпением ждет. Восстановление межкорейского канала связи в Пханмунджоме имеет огромное значение, благодаря ему представители КНДР и РК могут вести диалог в любое время», — сказал старший секретарь президента Южной Кореи по связям с общественностью Юн Ен Чхан.

Напомним, ранее лидер КНДР Ким Чен Ын приказал начать переговоры с Южной Кореей посредством специальной связи в демилитаризованной зоне в Пханмунджоме. Решение северокорейской стороны восстановить линию спецсвязи было с воодушевлением воспринято в Р Корее.

Позитивные сдвиги в отношениях между Сеулом и Пхеньяном наметились после того, как 1 января в своей новогодней поздравительной речи глава Северной Кореи Ким Чен Ын заявил о том, что КНДР намерена отправить спортивную делегацию на зимние Олимпийские игры 2018 года в Республику Корея. Северокорейский лидер отметил, что его страна готова начать диалог с Южной Кореей по данному вопросу. В тот же день заявление руководителя КНДР приветствовали в оргкомитете Игр.

2 января новогоднее обращение высшего руководителя КНДР Ким Чен Ына приветствовал президент Республики Корея Мун Чжэ Ин, приказав правительству возобновить межкорейский диалог и разработать последующие меры. В тот же день стало известно, что переговоры между представителями руководства Северной и Южной Кореи могут пройти 9 января.

3 января намерения 2 стран Корейского полуострова прокомментировали в Международном олимпийском комитете (МОК), где поддержали решение КНДР принять участие в крупнейших зимних стартах четырехлетия.