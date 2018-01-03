Алматы. 3 января. КазТАГ – О подавлении мятежа и окончании беспорядков заявили иранские военные, сообщает ТАСС.

«Наши враги должны знать, что военные угрозы или угрозы безопасности не сработают против Ирана. Сегодня мы можем объявить об окончании смуты и поражении мятежа», — сказал в среду командующий Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Мохаммад Али Джафари.

Ранее представитель КСИР Рамезан Шариф сообщил, что полиция и силы внутренней безопасности «полностью контролируют обстановку в Тегеране и других городах Ирана, где имели место уличные выступления».

Также стало известно о том, что сотрудники силовых структур Ирана задержали гражданина одной из европейских стран за причастность к беспорядкам в городе Боруджерд в провинции Лурестан на западе ИРИ.

«Европейский гражданин был задержан во время последних событий в Боруджерде. Иностранец, по версии следствия, является одним из зачинщиков беспорядков», — проинформировал представитель судебных властей г. Хамида Реза Баалхасани.

Напомним, 28 декабря во втором по величине городе Ирана – Мешхеде начались митинги, которые в кратчайшие сроки переросли в массовые акции протеста и беспорядки, охватившие 20 городов страны, в том числе и столицу ИРИ – Тегеран. Поводом стали экономическая ситуация, высокие цены и безработица в стране.

2 января стало известно о том, что в связи с возникшей ситуацией совет безопасности республики провел заседание, по итогам которого власти страны возложили ответственность за происходящее в Исламской Республике Иран на США, Великобританию и Саудовскую Аравию. Кроме того, по всей стране были проведены задержания – в одной только столице силы правопорядка в связи с беспорядками арестовали более 450 человек.

3 января в ООН выразили сожаление по поводу гибели людей в ходе протестов в Иране, выразив надежду на то, что насилия в дальнейшем удастся избежать. Как отметили в организации, за ситуацией внимательно следит генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.