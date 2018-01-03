Алматы. 3 января. КазТАГ – Динара Жаркеева. До Т60 за кубометр может подорожать тариф на холодную воду в Алматы, сообщил официальный представитель ГКП «Алматы Су» Серик Шагиров.

«3 января 2017 года г. Алматы прошли общественные слушания, на которых рассматривалась заявка ГКП «Алматы Су» по утверждению тарифов на услуги холодного водоснабжения и канализации. (…) На сегодняшний день уровень тарифа на услуги холодной воды для населения по г. Алматы являются одним из самых низких по стране и составляют Т49 без НДС за 1000 литров (1 кубометр – КазТАГ) холодной. Следует отметить, что данные тарифы остаются неизменными с 2014 года», — сказал С. Шагиров в среду.

Он отметил, что предлагается установить тариф на холодную воду в размере Т60 за 1 кубометр.

«Согласно заявке ГКП «Алматы Су», предлагается установить для населения холодную воду в размере Т60 (без НДС). Какой в итоге тариф утвердит уполномоченный орган по регулированию естественных монополий, станет известно в феврале текущего года»,- добавил представитель.

По его словам, сейчас заявка на утверждение тарифов и тарифных смет на услуги холодной воды и канализации находиться на рассмотрении в департаменте комитета по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей министерства национальной экономики РК по Алматы.

«Предполагаемый уровень тарифов позволит предприятию выйти на уровень безубыточности, повысить качество предоставляемых услуг и обслуживание потребителей, сократит уровень износа сетей и количество аварийных ситуаций на инженерных сетях, позволит продолжить модернизацию технологических и производственных процессов водопроводно-канализационного комплекса г. Алматы», — добавил С. Шагиров.

Отметим, что с 12 октября 2017 года услуги водоснабжения и водоотведения по Алматы оказывает единое государственное коммунальное предприятие «Алматы Су». Согласно действующему законодательству вновь образованный субъект естественных монополий обязан выйти с заявкой по утверждению тарифов на предоставляемые услуги в сфере естественных монополий.