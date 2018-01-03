В Украине закрывают услугу по передаче-приему телеграмм

Киев. 3 января. КазТАГ – Айжан Бильченко. Крупнейшая телекоммуникационная компания Украины «Укртелеком» закрывает услугу приема-пересылки телеграмм, сообщает Укрnews.

«Сейчас услуга передачи телеграмм быстро теряет свою популярность, и ее предоставление является убыточным для компании. В частности, если в 2015 году было отправлено около 350 тыс. телеграмм, то годом позже — 100 тыс., а сейчас — только около 10 тыс. в квартал. Убытки составляют десятки миллионов гривен в год», — говорится в сообщении компании «Укртелеком», распространенном в среду.

Компания намерена полностью закрыть услуги по пересылке-приему телеграмм с 1 марта 2018 года.

А с января 2018 года «Укртелеком» поднимает тарифы. Для абонентов, проживающих в городах, тарифы на стационарную связь выросли на 7,3% (около 5 гривен в месяц), а для сельских жителей — на 14,5% (около 8 гривен). Стоимость тарифа «Домашний безлимит» для жителей городов составит около 74 гривен в месяц, для жителей села — 70 гривен в месяц.

1 гривна =Т11.90