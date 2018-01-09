Более 5,5 млн человек посетили МЦПС «Хоргос» в 2017 г.

Алматы. 9 января. КазТАГ – Более 5,5 млн человек посетили международный центр приграничного сотрудничества (МЦПС) «Хоргос» в 2017 году, сообщает «Синьхуа».

«По итогам 2017 года китайско-казахстанский МЦПС «Хоргос» принял в общей сложности 5,548 млн посетителей при увеличении на 10,87% по сравнению с предыдущим годом», — говорится в сообщении во вторник.

Отмечается, что каждый день центр посещают до 20 тыс. человек.

«Каждый день МЦПС «Хоргос» посещает порядка 16 тыс., а иногда до 20 тыс. путешественников. Для обеспечения бесперебойного прохождения армии туристов, закупщиков и работников магазинов в центре действует несколько миграционных коридоров», — уточнил источник на пограничном контрольно-пропускном пункте «Хоргос».

Международный центр приграничного сотрудничества для беспошлинной торговли между Казахстаном и Китаем был создан в 2012 году на площади 5,28 кв.км. Из них 3,43 кв.км находятся в Китае, а 1,85 кв.км в Казахстане, на территории Алматинской области.

«В пределах центра бизнесмены и туристы могут свободно пересекать границу. В торговых комплексах на территории МЦПС «Хоргос» предлагается более 10 тыс. видов наименований товаров из разных уголков мира. Среди них одежда и аксессуары, обувь, головные уборы, чемоданы и сумки, стройматериалы, мебель, бытовая техника, косметика, пищевые продукты и другие товары. Самое большое скопление людей в центре «Хоргос» наблюдается в многочисленных магазинах беспошлинной торговли. Жители сопредельных районов периодически посещают МЦПС для закупки товаров», — сказано в сообщении.

В настоящий момент МЦПС «Хоргос» является крупнейшей зоной беспошлинной торговли в регионе, в том числе и самая большая для запада Китая.