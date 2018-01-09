В КУИС начали проверку информации о голодовке и избиении заключенных в СИЗО в Алматы

Алматы. 9 января. КазТАГ – Динара Жаркеева. В комитете уголовно-исполнительной системы (КУИС) начали проверку информации о голодовке и избиении заключенных в учреждении ЛА -155/1 в Алматы, сообщила пресс-служба ведомства.

«По данному обращению проводится проверка», — сказали в КУИС во вторник.

Ранее обращение в адрес генеральной прокуратуры опубликовала в Facebook правозащитница Елена Семенова.

«Обращение к генеральной прокуратуре. Уважаемый господин прокурор, сообщаю что мне поступило заявление о том, что в учреждении ЛА-155/1 четвертый день на голодовке женщины, в том числе и беременная женщина (на 6 месяце). Поводом для голодовки послужило унижение женщин, жестокое обращение к ним со стороны сотрудников учреждения. Одна женщина избита сотрудниками учреждения», — пишет она.

Также, по ее словам, женщины уже обратились в контакт-центр органов прокуратуры – «115».

«Вчера на пульт «115», прямо с СИЗО в присутствии сотрудников учреждения, устав от издевательства, позвонили сами женщины и сообщили что телефон им за деньги принесли сотрудники, что сотрудниками избита женщина имеются телесные повреждения. Женщины добровольно сдали телефоны, которые купили у сотрудников», — добавила правозащитница.

Однако, как утверждает Е. Семенова, после этого «ночью пришли сотрудники и забрали женщину которая ранее была ими избита, больше ее не видели. Что сейчас происходит неизвестно, мужчина, который тоже находился на голодовке и зашил себе рот пропал, никто не знает, что с ним», — отметила автор.