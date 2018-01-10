Обеспечение лекарствами людей, живущих с ВИЧ, не решает проблему качественного лечения

Алматы. 10 января. КазТАГ – Владимир Радионов. Обеспечение лекарственными препаратами лиц, живущих с ВИЧ (ЛЖВ), не решает проблемы качественного лечения в полной мере, считает заведующая лечебным отделом Республиканского центра по борьбе со СПИД Сайрангуль Касымбекова.

«Обеспечение препаратами антиретровирусной терапии (АРТ) не решает проблемы качественного лечения полностью, потому что открытым остается вопрос с закупом тест-систем для диагностики и обеспечения своевременного определения вирусной нагрузки у всех ЛЖВ на АРТ. Тест-системы до 2018 года закупались на средства местных бюджетов, в связи с чем были перебои с их закупом. В частности, в Алматинской и Костанайской областях мы вынуждены были сократить диагностику и обследовать только детей и беременных женщин», — сказала С. Касымбекова на пресс-конференции в среду.

Однако она выразила надежду, что проблема будет решена, так как с 2018 года закуп всех препаратов в рамках гарантированного объема бесплатной медпомощи (ГОБМП) поднят на уровень Фонда обязательного социального медстрахования.

«Сейчас мы готовим расчеты по необходимому количеству тест-систем и средств на их закупку и предоставим данные к середине 2018 года», — добавила С. Касымбекова.

Также она сообщила, что в конце 2017 года была частично решена проблема с закупом препаратов АРТ.

«С 1 января 2018 года в Казахстане все пациенты, стоящие на учете с ВИЧ, должны подвергаться антиретровирусной терапии (АРТ). По существующим ценам для охвата АРТ всех больных необходимо было бы Т14-15 млрд, в то время как в 2017 году на эти цели было выделено Т7 млрд. Но была достигнута договоренность покупать препараты АРТ через международные площадки ЮНИСЕФ, что позволяет значительно снизить бюджетные затраты. По нашим расчетам, на закуп препаратов будет потрачено Т5 млрд, и это позволит закупать более дорогостоящие лекарства для 2 тыс. больных — с тяжелыми осложнениями и тех, у кого выработалась резистентность к существующим препаратам», — сказала С. Касымбекова.

В свою очередь президент общественного фонда (ОФ) «Аман-саулык» Бахыт Туменова выделила иную проблему закупа лекарственных средств, связанную с законодательством РК.

«Аннотации к препаратам АРТ, закупаемым по линии ЮНИСЕФ, идут на английском языке. По нашему же законодательству они должны быть переведены на государственный язык. Это дополнительные траты, встает вопрос экономической целесообразности, и как к этой проблеме отнесутся наши депутаты — вопрос», — подчеркнула она.

Как сообщалось, Казахстан подписал политическую декларацию ООН по ВИЧ/СПИД, согласно которой обязуется к 2030 году положить конец эпидемии ВИЧ/СПИД. Также декларация обязывает к 2020 году достигнуть показателей «90-90-90»: 90% всех ЛЖВ будут знать о своем статус; 90% людей, у которых диагностирован ВИЧ, будут стабильно получать АРТ; у 90% пациентов, получающих АРТ, будет наблюдаться подавление вирусной нагрузки.

В Казахстане на учете с диагнозом ВИЧ состоят 18 тыс. человек.