Астана. 10 января. КазТАГ – Виновником инцидента со съехавшим с полосы самолетом в Алматы назван экипаж судна, сообщает пресс-служба министерства по инвестициям и развитию РК.

«В соответствии с заключением окончательного отчета по расследованию серьезного инцидента с воздушным судном Boeing-767-300ER, причиной события явились неправильные действия экипажа, приведшие к разгону самолета в конце руления из-за выдерживания неоправданно высоких оборотов режима работы двигателей и неправильного применения тормозов при одновременном использовании их с двигателями, работающими в режиме разгона (39,5%), а также отвлечение внимания на оценку видимости и передачу сведений о ней диспетчеру перед взлетом», — говорится в сообщении МИР РК в среду.

Отмечается, что комиссия ведомства по инциденту, произошедшему 9 декабря 2017 года в аэропорту г. Алматы, завершила свою работу.

«В целях проведения объективного расследования указанного авиационного серьезного инцидента считывание и расшифровка средств полетной и речевой информации проведены специалистами научно-технического обеспечения безопасности полетов межгосударственного авиационного комитета. Результаты считывания и расшифровок средств полетной и речевой информации, учтены при подготовке проекта окончательного отчета», — добавили в министерстве.

Отмечается, что сопутствующими причинами происшествия явились некачественная предполетная подготовка, выразившаяся в незнании минимума аэродрома для взлета, приведшие к излишним переговорам с диспетчером и отвлечению внимания от операторских функций в кабине воздушного судна, незнание разметки РД «F», приведшие в преждевременном отвороту влево, не по осевой линии РД «F».

«Кроме того, причиной данного инцидента явились разнонаправленные действия командира воздушного судна (одновременное увеличение режима работы двигателей и использование тормозов ВС), что указывает на деструкцию деятельности в принятии неадекватных управленческих решений и действий при возникновении сложных ситуаций. Комиссией по расследованию даны рекомендации эксплуатантам воздушных судов РК для принятия ими превентивных, предупредительных мер с целью предотвращения подобных авиационных событий в будущем», — отметили в МИР РК.

Напомним, в ночь на 10 декабря при рулении до предварительного старта самолет Boing-767 авиакомпании Air Astana авиасообщением Алматы-Бангкок выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, затем воздушное судно было отбуксировано в ангар. Также была произведена замена самолета. Авиакомпания заявила, что выполнявший рейс КС 931 по маршруту Алматы-Бангкок во время руления перед взлетом выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, применив реверс тяги двигателей, из-за невозможности остановить самолет в пределах взлетно-посадочной полосы торможением колес по причине неудовлетворительного сцепления колес самолета с ее поверхностью.

Позже в КГА сообщили, что началось расследование причин инцидента с самолетом Air Astana в Алматы. В аэропортах Астаны и Алматы были задержаны порядка 20 рейсов.

12 декабря появились предварительные версии происшествия. Сообщалось, что причиной съезда самолета с полосы могло стать превышение скорости руления.