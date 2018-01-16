Почти на четверть сократили квоту на наем иностранцев в Актюбинской области в 2018 г.

Актобе. 16 января. КазТАГ – Почти на четверть сократили квоту на наем иностранцев в Актюбинской области в 2018 году, передает корреспондент.

«Приказом министра труда и социальной защиты населения РК от 29 декабря № 469 на 2018 год установлена квота на привлечение иностранной рабочей силы в Актюбинскую область в количестве 1670 человек, которая по сравнению с 2017 годом уменьшена на 22%», — сообщили во вторник в управлении координации занятости и социальных программ региона.

Таким образом, как уточнили в ведомстве, в 2018 году на предприятия региона удастся нанять на 473 меньше иностранцев, чем годом ранее.

«Квота распределена по видам экономической деятельности, а именно строительство (420), горнодобывающая промышленность и разработка карьеров (572), профессиональная, научная и техническая деятельность (241), обрабатывающая промышленность (113) и другие», — рассказали в управлении.

Отметим, что в 2017 году из 2143 квот, выданных региональными властями, разрешениями на работу воспользовались менее половины иностранцев – 1004 человека.

«При выдаче разрешений комиссия контролирует соблюдение работодателями процента местного содержания в кадрах, а также какую работу проводит работодатель по сохранению рабочих мест для казахстанских граждан, созданию новых рабочих мест, повышению квалификации казахстанских работников для дальнейшей замены ими иностранных работников», — добавили в облакимате.