Уполномоченный без полномочий или Законодательная шизофрения

В управлении многоквартирным домом множатся структуры и посредники, которые фактически ни за что не отвечают

Казахстану не нужны собственники квартир, однако остро необходимы их деньги определенному кругу лиц. Явочным порядком данная схема реализуется с закона «О жилищных отношениях» 1996 года. Правда, поначалу о собственнике еще помнили и его полномочия декларировались в статьях закона. Однако последние инициативы представителей государства в сфере управления жилищным фондом (в рамках модернизации ЖКХ) направлены на окончательное отчуждение чувства хозяина собственности у владельцев квартир.

Типовая история с чистотой в подъезде. Компания – поставщик услуг убирается в подъезде многоквартирного дома, а счет за проделанную работу житель получает в квитанции. Три недели подъезд не убирался. Попытки решить вопрос возврата средств за невыполненную работу через компанию-подрядчика окончились безрезультатно. Житель обратился к руководству своего КСК. Там собственника квартиры послали разбираться с подрядчиками самостоятельно, сославшись на то, что договор заключали сами жители. Мы обратились к Владимиру Пермину, председателю Добровольного общества защиты прав нанимателей, с просьбой прокомментировать данную ситуацию.

«В данной ситуации председатель КСК был на 100% неправ, так как за все, что происходит в многоквартирных домах, которыми он управляет, он несет ответственность. И это закреплено в действующем законодательстве. Что же касается заключения жителями какого-либо договора, то их участие в этом процессе ограничивается участием в общем собрании, – сообщил г-н Пермин. – Наделение жителя полномочиями заключать индивидуальный договор на выполнение работ для общего пользования в законе отсутствует». Эксперт считает, что инициатива по размыванию полномочий между КСК и жителями исходит от председателя КСК и по определению является незаконной. По факту подобная практика выступает превышением полномочий со стороны председателя (уход от выполнения своих обязанностей).

Владимир Пермин – участник рабочей группы «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам жилищно-коммунального хозяйства» (при Министерстве по инвестициям и развитию). Поэтому мы поинтересовались, поднимаются ли на заседаниях подобные проблемы жителей – мелкие для чиновников, но очень важные собственникам квартир.

«Во-первых, Рабочая группа была разделена на три блока по тематике рассматриваемых вопросов. Я вошел в ту часть, которая обсуждала проблемы КСК, связанные с управлением жилищным фондом. К сожалению, на все вопросы, которые бы конкретизировали полномочия жителей в сфере управления своим домом, мы ясных ответов не получили, – подчеркнул г-н Пермин. ­– Во-вторых, сложилось впечатление, что разработчики законопроекта не заинтересованы в решении очень важных для собственников квартир проблем».

Из публикаций в СМИ совершенно не понятно, для чего в новом законопроекте КСК переименовывают в ОСИ (объединения собственников имущества). Как смена названия может повлиять на сокращение потока жалоб в адрес председателей КСК? Где сакральный смысл в переименования ЖКХ на ИЖК (инфраструктурно-жилищный комплекс)? Формально ИЖК локализует жилищный фонд на местности, но по логике вещей и своей структуре ИЖК не может заменить понятие ЖКХ, так как является его составной и функционально связанной частью.

«Не покидает ощущение того, что разработчики законопроекта думают одно, говорят другое, а делают третье. Совершенно не ясно, какую цель они перед собой ставят. Обыватель в предлагаемых нормах улучшение своего положения не увидит даже через микроскоп, – акцентирует Владимир Пермин. – Зато размывание ответственности всех участников процесса расходования средств жителей носит просто системный характер».

Члены Рабочая группы не получили ответа на вопрос «чем отличается КСК от ОСИ?», кроме кулуарного объяснения, что название «КСК» само по себе вызывает негативные ассоциации у населения.

«Сырость» и абсурдность законопроекта подтверждается самими разработчиками. «Борис Парсегов, который официально является советником АО «Казцентр ЖКХ» – основной разработчик законопроекта – то, что он говорил на заседании Рабочей группы в защиту этого законодательного акта, в дальнейшем аннулировал. Фактически он признал очевидную вещь: замена одной аббревиатуры на другую сама по себе никакой проблемы не решает», – отдельно указал г-н Пермин.

Законотворческая шизофрения продолжается. В управлении жилым фондом никакого порядка не наводится, зато систематическими нововведениями плодятся все новые и новые структуры и посредники, допущенные к деньгам собственников квартир без действенного эффективного контроля со стороны жителей. Подобная система фактически пытается закрепить себя юридически в форме закона. «Добровольная отдача денег в распоряжение другому лицу не является преступлением растратчика», – прокомментировал общий дух ситуации Владимир Пермин.

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