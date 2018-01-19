Президент Франции планирует ввести в стране всеобщую воинскую обязанность

Новости 101 0

Алматы. 19 января. КазТАГ — Президент Франции Эммануэль Макрон подтвердил намерение относительно всеобщей воинской обязанности, введение которой было прописано в его предвыборной программе, пишут «Известия».

«Я хочу заверить каждого, что в конечном итоге она будет введена. Ею будут управлять все связанные с этим министерства, не только минобороны», — заявил Э.Макрон во время выступления перед французскими военнослужащими.

Он добавил, что эта инициатива будет отдельно профинансирована.

Напомним, обязательная служба во французской армии была отменена в 2001 году.

comments powered by HyperComments

Похожие материалы:

  1. Президент Франции предложил внести багет в список наследия ЮНЕСКО
  2. Президент Узбекистана планирует посетить Таджикистан, чтобы «растопить 20-летний лед» межстрановых отношений
  3. Франция считает формат Астаны неподходящим для урегулирования в Сирии
  4. Хулиганы устроили беспорядки во Франции и сожгли в новогоднюю ночь более 1 тыс. автомобилей
  5. В Украине предложили ввести биткоин

Новости партнеров

Загрузка...