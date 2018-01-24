Исключить «Казахфильм» из списка объектов приватизации попросил мажилисмен

Астана. 24 января. КазТАГ — Оксана Скибан. Депутат мажилиса парламента РК Куаныш Султанов попросил премьер-министра РК Бакытжана Сагинтаева исключить киностудию «Казахфильм» из перечня объектов приватизации.

«Просим рассмотреть возможность исключения из списка объектов для приватизации киностудию «Казахфильм», — сказал К. Султанов, озвучивая депутатский запрос к премьеру на пленарном заседании мажилиса в среду.

По его словам, в свое время в результате приватизации за бесценок страна понесла огромные потери, когда многие библиотеки, дома культуры, детские сады, книжные магазины и другие социальные объекты были приватизированы и использовались не по назначению.

«Лишь после улучшения экономики страны, проданные за копейки некоторые объекты с большим трудом и огромными государственными средствами выкупались обратно. Этот ущербный опыт нас должен научить. История «Казахфильма» связана с именами выдающихся талантливых деятелей искусств нашего народа, чьи имена вписаны золотыми буквами в историю страны. Сам комплекс «Казахфильм» является сакральным и уникальным центром культуры и искусства», — пояснил мажилисмен.

При этом парламентарий полагает, что будущий покупатель «Казахфильма» не будет заниматься киноиндустрией.

«Так как он не может в ближайшее время приносить коммерческую прибыль. Для достижения уровня известного Голливуда или даже хотя бы ближайшего «Мосфильма» нужны немалые средства и долгие годы. Вероятно, всех интересуют его капитальные здания и престижное месторасположение. Если же выкупят иностранные компании, то однозначно лишимся отечественного кино, что, следовательно, нанесет ущерб национальному, духовному коду. Владелец, выкупивший студию, безусловно будет проводить свою идеологию. Наши молодые талантливые специалисты кино будут вынуждены выполнять навязанный заказ», — добавил К. Султанов.