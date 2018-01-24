Свыше Т500 млн пытались похитить участники госзакупок и госпрограмм в ВКО в 2017 г.

Усть-Каменогорск. 24 января. КазТАГ – Свыше Т500 млн пытались похитить участники госзакупок и госпрограмм в Восточно-Казахстанской области в прошлом году, сообщили в службе экономических расследований департамента госдоходов по региону

«В 2017 году СЭР ДГД по ВКО зарегистрировано 42 уголовных дела по хищению бюджетных средств при осуществлении государственных закупок и в квазигосударственном секторе. Сумма установленного ущерба составила Т564,5 млн, добровольно погашено Т163,5 млн, наложен арест на сумму Т279,5 млн», — отметили в ведомстве в среду.

Как указали в департаменте госдоходов, наибольшее число выявленных правонарушений приходится на факты хищений при госзакупках, проведенных посредством электронных торгов, а также хищение бюджетных средств, выделяемых для реализации государственных программ.

Например, завершено расследованием уголовное дело в отношении директора ТОО «СМП Алматы», который путем обмана похитил Т310,7 млн, выделенных по госзакупкам по объекту «Строительство котельной в промышленной зоне учреждения-156/18» в поселке Солнечный Жарминского района ВКО.

В ходе следствия В. Ахмадиев скрылся от органа преследования, выехав в Беларусь, однако был установлен и экстрадирован на территорию Республики Казахстан. Приговором суда Жарминского района В. Ахмадиев приговорен к 2 годам 4 месяцам лишения свободы с конфискацией имущества.

Приговор первой инстанции В. Ахмадиевым обжалован в апелляционной инстанции. Согласно решению аппеляционной коллегий по уголовным делам Восточно-Казахстанского областного суда В. Ахмадиев приговорен к 3 годам 6 месяцем лишения свободы.

Также с направлением в суд окончено уголовное дело по ст. 189 ч.2 УК РК в отношении руководителя ТОО «Шынгыстау несие» Е.Арна, который совершил хищение денежных средств в сумме Т27 млн, выделенных АО «Аграрная кредитная корпорация» для кредитования конечных заемщиков. Подозреваемый Е. Арна также находился в розыске, принятыми ДГД по ВКО мерами установлен и водворен под стражу.

Приговором суда г.Семей Е.Арна признан виновным и назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 7 лет.

Апелляционной инстанцией приговор суда первой инстанции изменен в части снижения наказания до 5 лет лишения свободы.

Также пресечен факт хищения бюджетных средств председателем КТ «Сапа» Г. Оспановой, которая, злоупотребив своим служебным положением, имея право на снятие денежных средств с расчетного счета ТОО «КТ «Сапа», путем растраты и присвоения похитила денежные средства в сумме Т60 млн, полученные в АО «НК «СПК «Ертіс». Кроме того, Г. Оспанова, использовала не по целевому назначению бюджетные денежные средства, полученные в рамках программы «Занятость — 2020» в сумме Т37 млн, предоставляя их лицам, не являющимся участниками кредитного товарищества с целью извлечения собственной выгоды. Также, Г. Оспанова с использованием своего служебного положения путем мошенничества, похитила имущество заемщиков в сумме Т24 млн. В целях возмещения ущерба наложен арест на имущество в сумме Т53 млн. Дело рассмотрено судом, Г. Оспанова. приговорена к 5 годам лишения свободы.

В августе 2017 года департаментом окончено производством и направлено в суд ЕРДР по ст. 190 ч.3 п.1 УПК РК в отношении С. Черненко, который в налоговых органах зарегистрировал ИП «Iron» и путем заключения договоров о финансировании социальных рабочих мест для трудоустройства граждан из целевых групп населения с КГУ «Центр занятости» акимата города Усть-Каменогорска», а также фиктивными приемом на работу граждан в ИП «Iron» завладевал денежными средствами, выделенными государством, для компенсации заработной платы работников, направленных из КГУ «Центр занятости» акимата города Усть-Каменогорска», по программе «Дорожная карта занятости — 2020».

«Всего С. Черненко за период с 2012 по 2015 годы получил Т9,6 млн через КГУ «Центр занятости» акимата города Усть-Каменогорска». Приговором суда С. Черненко осужден к 5 годам лишения свободы», — добавляется в сообщении.