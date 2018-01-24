Сильные морозы сохранятся в большинстве областей Казахстана в ближайшие 3 дня

Астана. 24 января. КазТАГ — Сильные морозы сохранятся в большинстве областей Казахстана с 25 по 27 января, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«Холодный антициклон в предстоящие 3 суток не покинет Казахстан, поэтому и сильные морозы, установившиеся в большинстве областей республики, сохранятся. За прошедшие сутки температура воздуха в центральных, юго-восточных и местами южных областях была ниже климатической нормы на +3+8, а в северных и восточных на +10+18, на крайнем востоке на +20+23 ниже нормы», — говорится в сообщении, распространенном в среду.

Отмечается, что в то же время на западные области республики, под влиянием юго-западных тропосферных потоков, поступает теплый воздух с районов Ирана и Черного моря, что поддерживает в регионе температуру воздуха выше нормы на +3+5.

«На западе и юге 25-27 января местами сохранятся низовые метели и ветер 15-20, порывы 23-28 м/с, что вызовет ухудшение видимости до 200-500 м», — прогнозируют синоптики.

Как сообщалось ранее, в Кызылординской, Актюбинской и Южно-Казахстанской областях из-за прогнозируемого сильного ветра объявлено штормовое предупреждение.