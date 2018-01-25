Алматы. 25 января. КазТАГ – Ключевые испытания автоматической межпланетной станции для исследования Солнца стартовали в США, сообщает ТАСС.

«Специалисты национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) приступили к проведению ключевых испытаний автоматической межпланетной станции, которой предстоит позднее в этом году отправиться к Солнцу», — говорится в сообщении в четверг.

По информации NASA, на прошлой неделе начался этап тепловых испытаний этого зонда размером с небольшой автомобиль.

«Аппарат поместили в специальную вакуумную камеру в центре космических полетов им. Годдарда, входящем в структуру NASA. Инженеры сначала будут проверять, выдерживают ли зонд и его приборы низкие температуры – до минус 292 градусов Фаренгейта (минус 180 Цельсия – КазТАГ). Затем температура в камере будет постепенно повышена и начнут проверять воздействие на станцию уже не холода, а жары. Предполагается, что специалисты будут чередовать такой перепад температур, имитируя условия полета в космическом пространстве», — проинформировали в агентстве.

Эти тесты будут идти в течение 7 недель и завершатся приблизительно в середине марта. Затем должны состояться финальные испытания зонда, после чего его повезут на космодром на мысе Канаверал. Запуск аппарата при помощи тяжелой ракеты-носителя Delta IV намечен на 31 июля текущего года.

«Планируется, что в ноябре зонд приблизится к Солнцу на расстояние в 6,4 млн км. Это означает, что аппарат будет находиться в пределах короны Солнца, то есть внешних слоев его атмосферы, где температура может достигать 500 тыс. кельвинов (около 500 тыс. градусов по Цельсию) и даже нескольких млн кельвинов. По замыслу ученых, в период по июнь 2025 года зонд совершит 24 витка по орбите вокруг Солнца, разгоняясь до скорости 724 тыс. км/ч. На каждый такой виток у него будет уходить 88 дней», — добавили в NASA.

Сообщается, что на борту аппарата стоимостью порядка $1,5 млрд будет находиться 4 комплекта научных инструментов. При помощи этой аппаратуры специалисты рассчитывают, в частности, осуществить различные измерения солнечной радиации.

«Кроме того, зонд должен будет передать фотоснимки, которые станут первыми, сделанными в пределах солнечной короны. Оборудование зонда будет защищено оболочкой из углепластика толщиной 11,43 см, позволяющей выдержать температуру до примерно 1,4 тыс. градусов по Цельсию», — говорится в сообщении.

В июне 2017 года координатор проекта Никола Фокс отметила, его удалось реализовать только сейчас благодаря появлению новых материалов, использованных в первую очередь при создании термостойкого щита зонда.

«Станция получит и новые панели солнечных батарей. Мы наконец прикоснемся к Солнцу. Зонд поможет ученым понять, как работает Солнце», — заявила Н. Фокс.

Как заверили в NASA, миссия произведет революцию в представлении человека о процессах, протекающих на Солнце.

«Претворение в жизнь намеченных планов позволит внести фундаментальный вклад в понимание причин нагревания солнечной короны, а также возникновения солнечного ветра и ответить на критически важные вопросы в гелиофизике, которые уже на протяжении нескольких десятилетий имеют высший приоритет. Информация с борта аппарата будет иметь огромную ценность и с точки зрения подготовки дальнейших пилотируемых полетов за пределы Земли, поскольку позволит прогнозировать радиационную обстановку, в которой предстоит работать и жить будущим покорителям космоса», — заявили в агентстве.

Предполагается, что зонд подлетит в 7 раз ближе к Солнцу, чем какой-либо другой из космических аппаратов, ранее отправлявшихся человеком.