В минфине РК заверили в гармоничности новых правил госзакупок для квазигоссектора с правилами для «Самрук-Казыны»

Астана. 25 января. КазТАГ — Оксана Скибан. Правила госзакупок, которые будут утверждены советом директоров фонда «Самрук-Казына», будут максимально гармонизированы с едиными правилами госзакупок для квазигосударственного сектора, пообещал вице-министр финансов РК Руслан Бекетаев.

«По «Самрук-Казына», предстоящей приватизации, хотелось сохранить минимальное вмешательство в корпоративные принципы. Но, опять же, подчеркну, они будут максимально гармонизированы, эти правила — то, что будем утверждать мы для квазигоссектора, и то, что будет утверждаться для «Самрук-Казына», — сказал Р. Бекетаев при обсуждении поправок по вопросам госзакупок и закупок субъектов квазигосударственного сектора на их презентации в мажилисе парламента РК в четверг.

«Почему — во-первых, потому, что совет директоров возглавляется политическими госслужащими, это премьер-министр на сегодняшний день. И второй вопрос — то, что мы будем согласовывать их правила. (…) При элементе согласования мы максимально учтем гармоничность этих правил, и по факту это будет выглядеть как очень близкие документы», — пояснил он.

Депутат Анар Жаилганова поинтересовалась «избирательным подходом» в отношении «Самрук-Казыны».

«Когда мы обсуждали именно по единым правилам закупок в квазигосударственном секторе, тогда уполномоченные органы нас уверяли, что теперь у нас будут единые правила. (…) И опять мы видим аккуратную оговорочку о том, что фонд «Самрук-Казына» — их правила будут утверждаться, и отданы на откуп совету директоров фонда. Правда, по согласованию с минфином», — указала она.

Напомним, ранее Р. Бекетаев сообщил, что для квазигосударственного сектора будут утверждены новые единые правила госзакупок, но исключение будет составлять «Самрук-Казына». Правила для фонда будут утверждаться решением совета директоров фонда по согласованию с минфином РК.

«Данное исключение обусловлено с предстоящим выведением компаний фонда на IPO. Так, по мнению фонда «Самрук-Қазына» и некоторых международных экспертов, чрезмерное государственное регулирование корпоративного сектора может негативно повлиять на инвестиционный климат, что ставит под угрозу выведение крупнейших компаний фонда на IPO», — сообщил замглавы ведомства.