Караганда. 26 января. КазТАГ — Комиссия назвала причину смерти 2 детей в больницах Караганды и Темиртау, передает корреспондент.

«Комиссия установила недооценку тяжести детей и выявлены в действиях медперсонала ненадлежащее выполнение своих обязанностей. Также были выявлены ряд нарушений в протоколе диагностики лечения. Результатом проведенной экспертизы, которые сделали эксперты министерства здравоохранения, непосредственной причиной смерти Айзере Какармановой стал инфекционный токсический шок в результате генерализации респираторной вирусной инфекции имущественными поражениями кишечного тракта и тканей легких», — сказала руководитель департамента охраны общественного здоровья Карагандинской области Ольга Смирнова на брифинге в пятницу.

По ее словам, в ходе проверки комиссия выявила ряд нарушений со стороны медперсонала.

«В день смерти ребенка установлено, что у врача отсутствовала специальность «инфекционист», потому что по образованию она являлась педиатром. Результаты проверки отправлены в ДВД области по двум статьям: ч. 3 ст. 317 УК РК (ненадлежащее выполнение профессиональных обязанностей медицинским или фармацевтическим работником) и ч. 3 ст. 322 УК РК (незаконная медицинская и фармацевтическая деятельность и незаконная выдача либо подделка рецептов или иных документов, дающих право на получение наркотических средств или психотропных веществ)», — проинформировала спикер

Также она сообщила причину смерти 1,5-годовалого ребенка из Темиртау.

«В результате внеплановой проверки по факту смерти Аслана Манасова смерть ребенка наступила от отека головного мозга, развивающегося вследствие генерализованного поражения сосудов внутренних органов. Далее необратимый процесс был обусловлен сочетанной инфекцией дыхательных путей и желудочно-кишечного тракта», — добавила О. Смирнова.

Напомним, 3-летняя А. Какарманова умерла 31 декабря 2017 года. Изначально врачи назвали причиной кишечную инфекцию в сочетании с острой вирусной инфекцией, утверждая, что смерть могла наступить после употребления ребенком якобы испорченной колбасы. Однако позже в образцах указанной колбасы эксперты не обнаружили микробов.

8 января председатель комитета охраны общественного здоровья министерства здравоохранения РК, главный государственный санитарный врач страны Жандарбек Бекшин сообщил о том, что факты смерти 3 января 1,5-годовалого ребенка в Темиртау и гибели в канун Нового года 3-летней девочки в Караганде расследует минздрав.