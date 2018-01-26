Table-talk c Владимиром Рерихом. Ровесник Высоцкого, писатель Адольф Арцишевский, о жизни и о себе 26.01.2018 16:00 Владимир РЕРИХ Жизнь 77 0 Редактор «Аз и Я» рассказывает, как всё было на самом деле comments powered by HyperComments Похожие материалы: Зрелища каждый создает себе сам В декабре казахстанцы оставили в торговых центрах, магазинах и на базарах 195 миллиардов тенге В Казахстане планируют изменить методику назначения базовой пенсии с 1 июля 2018 г. Конституционные «ля-ля» о социальном государстве не работают в жизни Известный казахстанский журналист Мирошниченко скончался на 58 году жизни