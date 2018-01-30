Дорожную карту до 2021 г. по международной миротворческой деятельности в интересах ООН согласовали в ОДКБ

Алматы. 30 января. КазТАГ – Дорожную карту до 2021 года по международной миротворческой деятельности в интересах ООН согласовали в Организации договора о коллективной безопасности, сообщает пресс-служба ОДКБ.

«30 января состоялось заседание постоянного совета Организации договора о коллективной безопасности, в котором принял участие заместитель генерального секретаря ОДКБ Валерий Семериков, руководители подразделений и сотрудники секретариата ОДКБ, а также представители объединенного штаба ОДКБ. В ходе заседания был рассмотрен и согласован доработанный с учетом предложений и замечаний государств- членов ОДКБ проект дорожной карты «Формирование условий для использования миротворческого потенциала Организации договора о коллективной безопасности в интересах международной миротворческой деятельности Организации объединенных наций (на период 2018 по 2021 год)», — говорится в сообщении во вторник.

Отмечается, что документ позволит во взаимодействии с ООН продолжить целенаправленную работу по совершенствованию миротворческого потенциала в качестве одного из основных направлений при стратегии коллективной безопасности ОДКБ до 2025 года.

«Одновременно постоянный совет отметил необходимость продолжения работы по совершенствованию механизмов участия выделенных от ОДКБ сил и средств в миротворческой деятельности ООН. В ходе заседания был согласован проект решения совета министров обороны и комитета секретарей советов безопасности ОДКБ «О плане мероприятий по реализации концепции развития системы совместной подготовки военных кадров для вооруженных сил государств-членов Организации договора о коллективной безопасности на период до 2020 года», — проинформировали в пресс-службе.

Сообщается, что было решено внести проект документа на рассмотрение совета министров обороны и комитета секретарей советов безопасности ОДКБ.

«Также был рассмотрен проект решения совета коллективной безопасности ОДКБ «О спартакиаде коллективных сил Организации договора о коллективной безопасности». Принято решение с учетом состоявшегося обсуждения доработать проект названного документа и представить его на рассмотрение очередного заседания постоянного совета ОДКБ», — добавили в пресс-службе организации.