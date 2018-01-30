Об условиях проживания казахстанских олимпийцев в Пхенчхане рассказали в НОК РК

Астана. 30 января. КазТАГ – Об условиях проживания казахстанских олимпийцев в Пхенчхане рассказали в национальном олимпийском комитете (НОК) РК, передает корреспондент.

«Персональную поддержку мы не организовываем. Мы нашим спортсменам дополнительно со стороны национального олимпийского комитета выделили командировочные расходы, чтобы они могли спокойно разговаривать пользоваться сотовой связью. Это порядка Т30 млн за счет спонсоров. В номерах по 2 человека (в олимпийской деревне – КазТАГ), кухня разнообразная, наших поваров не будет», — сообщил на заседании правительства во вторник генеральный секретарь НОК Данияр Абулгазин.

Кроме того, он рассказал и о планируемом составе официальной делегации, которая отправится на Зимние Олимпийские игры 2018 года в Республику Корея.

«У нас Мамин (первый вице-премьер РК Аскар Мамин – КазТАГ) – вице-президент олимпийского комитета, отвечает за зимние виды спорта, если у него по графику будет возможность выехать, но, наверное, поедет. Поедут министр, вице-министр культуры и спорта, президент НОК», — добавил Д. Абулгазин.

Напомним, ранее сообщалось, что казахстанские спортсмены прошли неоднократное тестирование на допинг для участия в XXIII Зимних Олимпийских играх в Пхенчхане. Как заверил Д. Абулгазин, на Олимпиаду поедут только «чистые» спортсмены. В настоящий момент казахстанская сборная завоевала 57 лицензий на Олимпиаду-2018 по 9-ти видам спорта: биатлон, фигурное катание, горнолыжный спорт, шорт-трек, конькобежный спорт, санный спорт, лыжные гонки, прыжки на лыжах с трамплина, фристайл, акробатика, могул. По словам министра культуры и спорта Арыстанбека Мухамедиулы, цифра не окончательная, и количество лицензий еще может увеличиться.

ХХІІІ Зимние Олимпийские игры пройдут в период с 9 по 25 февраля 2018 года в г. Пхенчхан (Южная Корея). В них планируется участие более 2,9 тыс. спортсменов и официальных лиц из более 95 стран мира.