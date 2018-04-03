«Банку Астаны» присвоен рейтинг «В-/В» с негативным прогнозом

Алматы. 3 апреля. КазТАГ – Международное агентство S&P Global Ratings присвоило АО «Банк Астаны» кредитные рейтинги «В-/В», прогноз «негативный», говорится в сообщении S&P.

Кроме того, банку присвоен рейтинг по национальной шкале на уровне «kzB+».

«Наши рейтинги отражают небольшой размер активов банка в масштабах казахстанского банковского сектора и умеренные показатели капитализации. Мы также оцениваем показатели ликвидности АО «Банк Астаны» как умеренные в сравнении с аналогичными показателями других казахстанских банков, имеющих рейтинги S&P Global Ratings (…) и очень высокий уровень концентрации на крупнейшем текущем счете», — указывается в сообщении, распространенном во вторник.

При этом отмечается, что в рейтинги АО «Банк Астаны» не включены «дополнительные ступени за счет вероятности государственной поддержки ввиду низкой системной значимости банка».

Как подчеркивают аналитики агентства, прогноз «негативный» отражает агрессивное управление ликвидностью и потенциальную волатильность крупнейших депозитов.

«Кредитный портфель банка оценивается нами как незрелый, и мы полагаем, что банк в высокой степени подвержен риску значительных непредвиденных изменений кредитоспособности крупнейших заемщиков (…) Мы также отмечаем очень высокую концентрацию ресурсной базы на депозитах клиентов. Кроме того, прогноз отражает низкую, по нашему мнению, вероятность предоставления банку поддержки со стороны акционеров в форме значительных вливаний ликвидности и капитала в ближайшие 12-18 месяцев», — подчеркивается в информации.

Говоря о позиции банка по риску, в S&P ее назвали умеренной, что «отражает быстрый рост кредитного портфеля в 2014-2016 годах, значительную долю реструктурированных кредитов, политику поддержания низкого уровня резервов и значительную концентрацию кредитного портфеля на отдельных контрагентах и секторах».

В конце 2017 годах 20 крупнейших кредитов составляли около 55% кредитного портфеля, или 2,1х совокупного скорректированного капитала», — отмечается в сообщении.

В то же время стратегию быстрого роста банка в агентстве считают основным фактором риска для него.

«Его кредитный портфель увеличился примерно в пять раз в 2014-2016 годах. (…) Мы ожидаем, что доля проблемных кредитов увеличится с 4,4% в конце 2017 года примерно до 7% к концу 2019 года. Наши ожидания отражают тот факт, что 25% кредитов были реструктурированы в конце 2017 года и могут перейти в категорию проблемных кредитов. По нашему мнению, объем резервов АО «Банк Астаны», которые составляли 5,8% совокупного кредитного портфеля в конце 2017 года, очень низок в сравнении с объемом просроченных и реструктурированных кредитов», — обращают внимание в S&P.

Между тем бизнес-позицию АО «Банк Астаны» в агентстве называют слабой, что «отражает небольшую рыночную долю банка по объему кредитов и депозитов в банковском секторе страны, быстрый оппортунистический рост в 2014-2016 годы, низкие показатели прибыльности и агрессивную политику в сфере управления ликвидностью и капитализацией».

Что касается оценки показателей капитализации и прибыльности АО «Банк Астаны» как умеренных, то это, согласно информации S&P, отражает ожидания агентства, что быстрый рост кредитного портфеля и активов, запланированный банком на 2018-2019 годы, обусловит постепенное снижение текущего уровня капитализации.

«Мы ожидаем снижения прогнозируемого нами коэффициента капитала, скорректированного с учетом рисков (risk-adjusted capital — RAC), примерно с 8,5% в конце 2017 года (оценка) приблизительно до 6,5% к концу 2019 года. Наш прогноз определяется допущениями о том, что рост активов составит 20-25%, рентабельность скорректированных активов (return on assets — ROA) — около 0,5%, а прибыль будет удержана в полном объеме», — говорится в сообщении.

В то же время показатели ликвидности АО «Банк Астаны» в S&P считают умеренными, что «обусловлено агрессивной политикой управления ликвидностью».

«По состоянию на 1 февраля 2018 года регулятивный коэффициент K4 составил 32,5%, что лишь немного выше минимально допустимого значения — 30%. С 1 октября 2017 года средний коэффициент K4 за месяц составлял 32% — второе самое низкое значение этого коэффициента по банковской системе Казахстана», — подчеркивается в информации S&P.

Как отмечают в агентстве, негативные рейтинговые действия могут быть предприняты в случае дальнейшего сокращения ликвидных активов банка до уровня ниже минимума, установленного регулятором, или неспособности банка осуществлять выплаты по обязательствам своевременно и в полном объеме.

«Мы можем пересмотреть прогноз по рейтингам на «стабильный», если регулятивный коэффициент ликвидности K4 повысится до более чем 50%, что мы считаем довольно комфортным уровнем, позволяющим справиться с непредвиденным оттоком депозитов, или в случае большей предсказуемости в отношении размера средств, распределяемых в рамках проекта строительства монорельса», — подчеркивается в сообщении.