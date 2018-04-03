Вхождение во власть может быть конструктивным 03.04.2018 15:00 Владислав ЮРИЦЫН Политика 150 0 Аналитик Айман Турсынкан об экспертной площадке «Парламентская Республика» в помощь активным гражданам по баллотированию в маслихаты Похожие материалы: В Алматы задержаны несколько сотрудников обыскиваемых редакций СМИ В МИК ждут объяснений от правоохранительных органов об обысках и арестах в двух казахстанских изданиях Доставленные в полицию журналисты двух казахстанских СМИ были отпущены в Алматы Собчак становится политиком, а в Нурсултанате оппозиции быть не может Отказ перевести Асета Матаева в колонию-поселение может быть связан с его профессиональной деятельностью