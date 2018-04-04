Главный редактор Ratel.kz допрашивается полицией в качестве подозреваемого

Алматы. 4 апреля. КазТАГ — У главного редактора издания Ratel.kz теперь статус подозреваемого, сообщил журналист издания Вадим Борейко.

«Только что Марат Асипов, главный редактор Ratel.kz, вышел с допроса, который длился 8 часов. (Его заместитель – КазТАГ) Сапа Мекебаев еще находится на допросе с обеда. (Обозревателю – КазТАГ) Анне Калашниковой он еще предстоит», — написал В.Борейко на своей странице в Facebook в среду.

«У Марата теперь статус подозреваемого. То же ожидает и Сапу с Аней, сказал Марат», — гласит его запись в соцсети.

Как напомнил журналист, «это по какимжановскому уголовному делу». «Суд по гражданскому, о доменном имени, состоится завтра, 5 апреля», — написал он.

«Ратель» пока приостанавливает работу», — сообщил он.

Напомним, 2 апреля в Алматы в редакциях изданий Forbes Kazakhstan и Ratel.kz прошли обыски. В полицию на допрос увезли главного редактора Ratel.kz Марата Асипова, его заместителя С. Мекебаева и обозревателя Анну Калашникову. В ДВД также увезли заместителя редактора журнала Forbes Kazakhstan Александра Воротилова.

Полицейские заявили, что «соответствующие следственные мероприятия» проводятся по заявлению некоего «гражданина К» в рамках уголовного дела по ч. 3 ст. 274 (распространение заведомо ложной информации) УК РК. Иную информацию полицейские разглашать отказались, сославшись на «интересы следствия».

3 апреля стало известно, что все доставленные в ДВД Алматы на допрос журналисты были отпущены, а 4 апреля полицейские заявили, что все фигуранты уголовного дела сейчас имеют статус свидетелей с правом на защиту. Отметим, что по действующему законодательству РК при начале досудебного расследования статус свидетеля на начальном этапе присваивается любому из фигурантов по умолчанию, но в дальнейшем полиция может назвать кого-то из фигурантов подозреваемым, если на то будут основания, выявленные в ходе расследования уголовного дела.

Президент международного фонда защиты свободы слова «Әділ сөз» Тамара Калеева назвала действия сотрудников ДВД Алматы нарушением Конституции РК.

Ситуацию прокомментировал и министр информации и коммуникаций РК Даурен Абаев, заявивший, что не считает тенденцией участившиеся факты уголовного преследования журналистов Казахстана. Однако ответы главы ведомства, ответственного за медиасферу в республике, самими представителями были восприняты неоднозначно.

4 апреля Союз журналистов Казахстана опубликовал обращение к генеральному прокурору РК Кайрату Кожамжарову, председателю верховного суда Жакипу Асанову, председателю мажилиса парламента Нурлану Нигматулину и министру информации и коммуникаций Д. Абаеву, в котором подчеркнул, что из-за дела об уголовном преследовании двух изданий в Алматы нарушено одно из главных обязательств Казахстана в рамках членства в ООН. В частности, были нарушены обязательства Казахстана по выполнению международного пакта о гражданских и политических правах. Этот пакт является одним из основополагающих документов ООН и обязателен для выполнения всеми без исключения странами-членами ООН.