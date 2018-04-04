Алматы. 4 апреля. КазТАГ — Россия высоко ценит вклад Казахстана в урегулирование ситуации в Сирии, сообщает ТАСС.

«Высоко ценим вклад Казахстана в урегулирование ситуации в Сирии. Астанинский процесс доказал свою эффективность и стал важной частью диалога между противоборствующими сторонами в этой стране», — заявил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на переговорах с министром обороны РК генерал-полковником Сакеном Жасузаковым на полях VII Московской конференции по международной безопасности в среду.

Глава минобороны РФ поблагодарил коллегу за личное участие в конференции.

«У наших стран общие задачи по укреплению безопасности и сохранению стабильности в регионе. С учетом этого планомерно развиваем партнерство в сфере обороны», — отметил министр.

Основными направлениями взаимодействия он назвал совместные мероприятия оперативной и боевой подготовки, различные соревнования, обмен опытом по всестороннему обеспечению вооруженных сил, совершенствование единой региональной системы ПВО России и Казахстана, военно-техническое сотрудничество и подготовку кадров.

«Совместно проводим ставшие уже традиционными Армейские международные игры. В этом году три конкурса состоятся в Казахстане. Пользуясь случаем, приглашаю Вас и казахстанские делегации посетить конкурсы Игр, которые пройдут в России, а также принять участие в международном военно-техническом форуме «Армия-2018», — добавил С. Шойгу.