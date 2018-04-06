Какими суррогатами кормят казахстанцев

Министерство здравоохранения должно понимать, что нельзя превращать продовольственный рынок Казахстана в полигон по испытанию «новых продуктов», а население – в подопытных кроликов

Страну заливают пальмовым маслом

Недавно депутат мажилиса парламента Ахмет Мурадов обратился с запросом к премьер-министру страны, в котором обратил внимание на то, что в последние годы резко возрос импорт пальмового масла, которое активно используется в пищевой промышленности.

«Имеются многочисленные факты выявления на границе и в торговых сетях Казахстана некачественной пищевой продукции, в том числе способной нанести вред здоровью наших граждан. Особое опасение вызывает то, что пальмовое масло, по мнению многих специалистов, небезопасно», – сообщил депутат.

При этом он сослался на отчет Европейской организации по безопасности пищевых продуктов, в котором указывается, что пальмовое масло является самым канцерогенным растительным маслом. «Вред пальмового масла определяется содержанием насыщенных растительных жиров, которые оказывают неблагополучное воздействие на пищеварение, поскольку насыщенные растительные жиры не перевариваются и повышают уровень холестерина, из-за чего поражаются сосуды», – встревожился Ахмет Мурадов.

«По данным Комитета госдоходов и Министерства финансов, в период с 2015 по 2017 годы и в этом году в Казахстан ввезли 46 тысяч 600 тонн пальмового масла на сумму около $50 млн. При этом ежегодно наблюдается рост импорта в среднем на 50% по отношению к предыдущему году», – сказал депутат.

Скачкообразный спрос на пальмовое масло он объясняет тем, что этот суррогат значительно удешевляет производство плавленых сыров, творога, масла, кондитерских изделий, чипсов и других продуктов питания: «Тонна пальмового масла стоит $697 долларов и продлевает срок хранения продуктов, а молочный жир, который всегда применялся в наше стране, стоит $9800».

При этом в стране не существует каких бы то ни было ограничений по применению дешевого и небезвредного ингредиента – в отдельные молочные продукты производитель может добавлять от 60 до 100% пальмового заменителя.

Поэтому депутат предложил министерству национальной экономики ускорить в рамках Таможенного союза введение изменений в технический регламент по качеству масла, а министерству здравоохранения – обеспечить контроль за качеством пальмового масла, ввозимого из-за рубежа, ужесточить требования к маркировке пищевых товаров, включающих в свой состав пальмовое масло, а также усилить качество проверок при изготовления детского питания, фастфуда и приготовления пищи в школьных и дошкольных учреждениях.

Впрочем, кроме технического и медицинского, существует еще и экономический аспект, на который обратил внимание депутат: дешевый эрзац вытесняет из пищевой промышленности традиционные для Казахстана растительные масла и натуральные молочные продукты, а, значит, выдавливает с рынка отечественных сельхозтоваропроизводителей.

«Все под контролем»

Премьер-министр Бакытжан Сагинтаев проблему признал.

По его данным, за последние два года лаборатории комитета охраны общественного здоровья Минздрава провели более 8 тыс. исследований пищевой продукции из 45 стран мира, в том числе и на содержание растительных жиров. И что же? Пальмовое масло обнаружили в 81% случаев!

Глава правительства сообщил, что в настоящее время контролю подлежит более 57 тыс. предприятий пищевой промышленности, общественного питания и торговли. Лабораторный контроль за содержанием пальмового масла в продуктах проводится центрами санитарно-эпидемиологической экспертизы в Западно-Казахстанской, Восточно-Казахстанской, Северо-Казахстанской, Южно-Казахстанской областей и в городах Алматы и Астана. Также дистанционно осуществляется камеральный контроль за ввозом продукции и их прохождением процедур оценки соответствия.

«В настоящее время в рамках ЕАЭС ведется работа по снижению содержания трансизомеров жирных кислот в продуктах. С января 2018 года вступило в силу требование по снижению до 2% от содержания жира в продукте с обязательным указанием его наличия на упаковке. Это соответствует рекомендациям ВОЗ, согласно которым человек должен получать трансизомеров жирных кислот не более 1% всей суточной калорийности», — отметил премьер-министр.

Но уже в ближайшем будущем ситуация должна измениться кардинально. Страны ЕАЭС планируют поменять техрегламент и принять законы, по которым производители пищевых продуктов будут обязаны указывать в ингредиентах пальмовое масло.

В общем, ситуация в Казахстане как будто бы под контролем. Производители как будто бы соблюдают все нормы. Проверяющие не бьют в колокола – нет повода. Возможно…

К вопросу о суррогатах

Пальмовое масло – и зло, и благо. На просторах интернета можно обнаружить кардинально противоположные точки зрения. С одной стороны – это буквально кладезь витаминов и полезных для человеческого организма веществ, целебные свойства пальмового масла – от улучшения остроты зрения до быстрой регенерации поврежденных кожных покровов, с другой стороны – снижение иммунитета, повышение уровня холестерина, развитие сахарного диабета…

Сложно отделить зерна от плевел. Есть ли среди множества отзывов мнения авторитетных, неподкупленных медиков или ученых, а не фейков и придуманных персонажей – неясно.

Ясно только одно – относительно безопасным является рафинированное пальмовое масло, прошедшее многоступенчатую обработку. И то, что оно, чрезвычайно насыщенное жирами, имеет прямые противопоказания к применению для беременных, кормящих матерей, сердечников, людей с избыточной массой тела и пр.

Точно таким же спорным продуктом является древний злак (ему более 3 тыс. лет!) – соя. Ввиду высокого содержания белка, витаминов и минеральных веществ в составе, в наши дни соевые продукты применяются как эффективная альтернатива молочной и мясной пище. А производители этих продуктов все чаще используют ее в виде добавок к тому же молоку и мясу. Иногда эти добавки превращают в заменитель, что очень опасно для здоровья людей. Тем более, современная соя все чаще является предметом интереса для генной инженерии.

Какая соя, в каком количестве, для производства каких продуктах используется в Казахстане? Вопросы на засыпку для минздрава…

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