Алматы. 9 апреля. КазТАГ — Восстановить неработающие фонтаны и увеличить зоны зеленых насаждений планируют в Алматы, сообщает пресс-служба акима города.

«В ходе рабочего обхода аким Алматы Бауыржан Байбек осмотрел проспекты Абая, Абылай хана, Желтоксан, Назарбаева, привокзальную площадь и железнодорожный вокзал «Алматы-2». Соответствующим управлениям и коммунальным службам города было поручено увеличить пешеходные зоны и тротуары, восстановить существовавшие ранее фонтаны, обустроить зеленые зоны вдоль улиц и вернуть первоначальный вид фасадам исторических зданий», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте акимата в понедельник.

«Реконструкция исторического центра города – это только начало большой работы, которую предстоит выполнить в ближайшие годы. Сейчас мы видим кругом засилье асфальта, различных пристроек на прохожей части, пешеходы лавируют между автомобилями, красивые исторические здания облепили непонятно чем. Квартал за кварталом, улица за улицей будем наводить порядок и возвращать былой лоск Алматы», — сказал Б.Байбек.

В рамках рабочего обхода аким Алматы также осмотрел ряд подземных пешеходных переходов, в которых ведется подготовка к капитальному ремонту. Поскольку на период ремонта подземные переходы не будут функционировать, глава мегаполиса поручил создать условия для безопасного передвижения пешеходов на перекрестках.

«В целом, в текущем году будет продолжена реконструкция исторического центра города. Планируется обновить фасады зданий, расширить пешеходные зоны, привести к единому архитектурному стилю входные группы и др.», — добавляет пресс-служба.

В 2018 году в Алматы запланирован ремонт 157 улиц, протяженностью 155 км, а также демонтаж трамвайных путей на улицах Макатаева, Байтурсынова и Жарокова. При ремонте проезжей части будет произведено обустройство тротуаров, замена арычных лотков, демонтаж неиспользуемых конструкций, озеленение, при этом парковочные карманы будут только продольными.