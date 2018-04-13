Дожди с грозами, град и сильный ветер прогнозируют синоптики в южных областях Казахстана в ближайшие 3 дня

Астана. 13 апреля. КазТАГ — Дожди с грозами, град и сильный ветер прогнозируют синоптики в южных областях Казахстана с 14 по 16 апреля, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«На южные области Казахстана с районов Ирана смещается активный облачный массив, который в воскресенье и понедельник вызовет дожди, грозы и сильный порывистый ветер. С прохождением холодного фронта местами возможен град. Температура на юге и востоке республики ожидается близкой к норме», — говорится в сообщении, распространенном в пятницу.

По прогнозу синоптиков, на северной половине Казахстана ожидается кратковременное прекращение осадков.

«На северную половину Казахстана смещается отрог антициклона, под влиянием которого ожидается кратковременное прекращение осадков. Затем, с подходом арктического холодного фронта с Западной Сибири, вновь пройдут осадки в виде дождя и мокрого снега. Температура воздуха на западе, севере и центре страны ожидается на 1-3 градуса ниже средних многолетних значений», — отметили синоптики.