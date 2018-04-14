Алматы. 14 апреля. КазТАГ – США нанесли ракетные удары по Сирии, сообщает Русская служба ВВС.

«Президент США Дональд Трамп объявил, что приказал нанести точечные удары по территории Сирии. Решение было принято в связи с химической атакой, которая предположительно произошла в субботу, 7 апреля, в городе Дума», — говорится в сообщении.

«По информации агентства Франс Пресс и Си-Би-Эс, удары были нанесены по нескольким кварталам Дамаска, в том числе кварталу Барзех, в котором находится научная лаборатория, и нескольким военным объектам», — уточняется в информации.

По словам Д.Трампа, атака по Сирии является прямым результатом невозможности России остановить использование химического оружия, отмечается в сообщении.

Также сообщается, что этот удар — общая операция США, Великобритании и Франции.

«По словам премьер-министра Великобритании Терезы Мэй, она призвана отправить очень четкий сигнал каждому, кто решит, что можно безнаказанно использовать химическое оружие», — сообщает издание.

«Первые взрывы прозвучали в тот момент, когда президент США обращался к американцам с речью, около четырех часов утра субботы по времени Дамаска, в районе девяти часов вечера по времени Восточного побережья США», — следует из информации.

Как напоминает ВВС, Соединенные Штаты, Франция и Великобритания обвиняют силы президента Сирии Башара Асада в применении химического оружия. Правительство Б.Асада отрицает, что в Думе действительно была химическая атака.

Чуть больше года назад США выпустили 59 крылатых ракет «Томагавк» по военному аэродрому в центральной Сирии. Тогда Д.Трамп назвал ракетный удар возмездием за химическую атаку в провинции Идлиб. В результате химической атаки в Хан-Шейхуне погибли почти 90 человек.