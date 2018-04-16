Белый дом подтвердил рассмотрение новых санкций против России

Алматы. 16 апреля. КазТАГ – Белый дом подтвердил, что против России рассматриваются новые санкции, сообщает РБК.

«Мы рассматриваем дополнительные санкции в отношении России, и решение будет принято в ближайшее время», — приводится сообщение Reuters со ссылкой на представителя Белого дома Сару Сандерс.

«О том, что Вашингтон в понедельник, 16 апреля, объявит о новых санкциях в отношении Москвы, в интервью телеканалу Fox News сообщала постпред США при ООН Никки Хейли. Она заявила, что «русские участвуют в ряде неправильных ситуаций», упомянув при этом Иран, Сирию и Венесуэлу», — говорится в сообщении.

Отдельно Вашингтон среди аргументов за введение новых ограничений называет поддержку Москвой режима президента Сирии Башара Асада, которого западные страны обвиняют в использовании химического оружия.

«В Кремле возможные санкции назвали «экономическим рейдерством». Как полагает пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, ограничения «не могут быть связаны с ситуацией вокруг Сирии или еще чем-то». Госдума предложила ответные меры, в том числе ограничить импорт алкоголя, табака и лекарств из США», — заключается в сообщении.

Напомним, 6 апреля США ввели пакет антироссийских санкций против бизнесменов, чиновников и ряда компаний.