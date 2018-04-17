Владимир Абдуалиевич Васильев, карающий меч Кремля в Дагестане

Казах по отцу, российский генерал с безупречной репутацией, он возрождает традиции грозных и справедливых московских наместников на Кавказе

Как интересно устроена жизнь! Ещё недавно свободолюбивые кавказцы боролись с засильем Москвы. А теперь всё чаще говорят о том, что горцам нужна твёрдая честная рука из Центра. Без неё горячие народы с клановыми традициями тонут в распрях. Коррупция у них достигает невиданных даже по российским меркам глубин и масштабов.

Так получилось, что я в последние месяцы довольно основательно погрузился в кавказскую тему. Открыл для себя много интересного. Придёт время, расскажу. Но тут как раз Путин назначил главным начальником в Дагестан, самый большой кавказский регион России, московского генерала Васильева. По отцу Асанбаева. Хорошо известного и уважаемого в российских правоохранительных органах. Генерал с первых дней начал в горной республике аресты. И Дагестан теперь полон надежд!

Не весь, конечно. Однако почитайте, например, вот это колоритное интервью с местным экспертом и политологом Магомедом Османовым:

Благодаря приезду Васильева (мы его называем «карающей рукой Кремля») Дагестан наконец-то проснулся от многолетней спячки и теперь живет яркой, интересной и насыщенной жизнью. Посадки идут одна за другой. Ночные воронки рассекают по республике, как в 37-м году. Только если бериевские соколы мели под одну гребенку всех – и правых, и виноватых, сейчас пластиковые хомуты в Махачкале надевают на запястья конкретным персонажам – тем, кто, насколько я понимаю, давно находился в разработке у вдумчивых ребят с Лубянки. Приезд Васильева в Дагестан и все его последующие действия вызвали у населения эффект разорвавшейся бомбы, а среди местных олигархов – эффект разорвавшейся клизмы.

Что у них там будет дальше? Пока не известно. Это зависит не только от Васильева. По некоторым признакам Путин приступил к давно ожидаемому «обновлению российских элит». К зачистке самых обнаглевших, далеко зашедших финансовых групп и кланов. Начал с Кавказа. Очень громко прозвучал арест братьев Магомедовых – выходцев как раз из Дагестана, аварцев по национальности, миллиардеров, которым приписывают большую дружбу с «либеральным крылом» российского правительства. В первую очередь с вице-премьером Дворковичем. И вообще, эти яркие кавказские парни вроде бы только «операторы», «кошельки», «обслуга» совсем других людей. Смотрите, как интересно описывает ситуацию тот же колоритный дагестанский политолог Османов:

В массе своей наши олигархи – не горцы. Это горские евреи, таты. Их процент в республике ничтожен, но они свободно манипулируют финансовыми потоками, сравнимыми (или даже превышающими) бюджет республики. Но рядовым жителям республики от этого не перепадает даже чешуи с барского стола. Все деньги, попадающие в руки хозяевам жизни, уходят куда-то в Хайфу, Тель-Авив, Париж, Лондон, Майами, на яхты, девчонок и оффшоры. А местные крутышки из аулов, такие, как братья Магомедовы, энергично обслуживают интересы этих международных воротил, подкармливая только свой клан. Мы в Дагестане эту олигархообслугу прозвали «тато-поддувалом». Двадцать лет эти «поддувалы» вместе со своими транснациональными хозяевами сходили с ума от денег в нищей дотационной республике. Долгим был путь Путина от Чечни до Дагестана. Но он все-таки дошел. Так что продолжаем смотреть васильевский сериал про «семнадцать посадок». Дагестан жаждет следующих серий.

Скоро узнаем – дождётся ли Дагестан. Утолит ли свою жажду. Но есть более общий вопрос. Как получается, что в наших широтах (в Казахстане не меньше, чем в России) для многих успешных людей страна, где они выросли, где живут и зарабатывают деньги, сегодня уже просто «территория охоты»? Евразийская «элита» тянется к Европе и к Америке. Покупает там недвижимость, хранит деньги в западных банках, учит детей в тамошних университетах. Такого «космополитизма» и близко нет у британской, немецкой и даже у польской элиты.

Может, дело в том, что нас отличает от Европы огромная неоднородность населения. Обитатель тверской глубинки и потомственный москвич гораздо дальше друг от друга в социокультурном отношении, чем шведский фермер и житель Стокгольма. Москвичу не стыдно за то, что российский селянин живёт в нищете. Он не считает его «своим». А житель российской глубинки, выходец из горного аула, русский москвич и условный Аркадий Дворкович создают куда более сложный пучок разнонаправленных интересов и моральных ценностей.

Ещё одно отличие от Европы: наше население, скажем так, традиционно не проявляет политической активности. Может это и хорошо. Но в таких условиях лидеру государства приходится выстраивать отношения прежде всего с элитами. Опираться на их поддержку. И одновременно лидер должен эти элиты радикально обновлять. Держать в узде. Иначе они совсем теряют берега, как в Дагестане.

Но такое «притеснение элит» опасно для лидера. Элиты могут его снести. Договориться за спиной, найти себе другого, менее сурового Путина и Назарбаева – а население за сносимого лидера не заступится.

Поэтому «обновление элит», попытки их «национализировать», заставить работать на страну носили до последнего времени скорее имитационный характер. Самые верные индикаторы – разрыв между доходами богатых и бедных и количество денег, вывозимых за границу. Оба показателя и у вас, и у нас растут.

Драматизма в проблему «неправильных элит» добавляет углубляющееся противостояние России с Западом. В таких условиях «неправильность» российских элит приобретает трагикомический характер. Активы этих людей – в Нью-Йорке и в Лондоне. В цитадели геополитического противника. Противник наносит ракетные удары по объектам в Сирии. Обижает нашего друга Асада. Грозится отобрать у российских элитариев те самые активы… Что делать бедному олигарху?

А тут ещё неумолимый казах Васильев начал курощать дагестанские коррумпированные кланы. Создавать прецеденты. Если у Владимира Абдуалиевича всё получится, практика генерал-губернаторства может быть распространена и на другие запущенные регионы. Самого Васильева может ждать большая федеральная карьера.

Хотя дело, повторяю, не столько в Владимире Абдуалиевиче, сколько во Владимире Владимировиче. И вот тут у меня большие сомнения насчёт «получится». Человек восемнадцать лет только говорил о борьбе с коррупцией. А теперь всё бросит и начнёт с ней бороться всерьёз… Хотя чего не бывает на свете.

***

© ZONAkz, 2018г. Перепечатка запрещена. Допускается только гиперссылка на материал.