Экспертное мнение: Валютный рынок Казахстана продолжит реагировать на введение новых антироссийских санкций

Алматы. 16 апреля. КазТАГ — Курс национальной валюты продолжит реагировать в случае введения новых или расширения прежних антироссийских санкций, считает заместитель председателя правления АО «Казахстанская фондовая биржа» Андрей Цалюк.

«Да, будет реагировать», — заявил он, отвечая на вопрос КазТАГ о дальнейшем влиянии на валютный рынок Казахстана возможных новых санкций против России.

В то же время он подчеркнул, что антироссийские санкции затрагивают Казахстан «очень и очень опосредованно».

Отметим, что в США заявили о намерении расширить антироссийские санкции в понедельник. Однако из-за разницы в часовых поясах о деталях этого решения в Казахстане станет известно ночью 17 апреля.

Напомним, что после введения 6 апреля новых санкций против России со стороны США вслед за российским рублем под давлением оказалась и казахстанская валюта.

В прошлый вторник средневзвешенный курс доллара к тенге по итогам утренней и дневной сессий на торгах Казахстанской фондовой биржи (KASE) вырос на Т5,08 — до Т325,37 за $1. По итогам торгов на KASE в среду американская валюта выросла еще на Т5,51 — до Т330,88 за $1.

Однако после спада напряжения на валютном рынке тенге отыграл часть утраченных позиций. По итогам утренней сессии на торгах Казахстанской фондовой биржи в этот понедельник средневзвешенный курс доллара зафиксирован на отметке Т329,98 за $1.