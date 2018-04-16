Экспертное мнение: Валютный рынок Казахстана продолжит реагировать на введение новых антироссийских санкций

Новости 100 0

Алматы. 16 апреля. КазТАГ — Курс национальной валюты продолжит реагировать в случае введения новых или расширения прежних антироссийских санкций, считает заместитель председателя правления АО «Казахстанская фондовая биржа» Андрей Цалюк.

«Да, будет реагировать», — заявил он, отвечая на вопрос КазТАГ о дальнейшем влиянии на валютный рынок Казахстана возможных новых санкций против России.

В то же время он подчеркнул, что антироссийские санкции затрагивают Казахстан «очень и очень опосредованно».

Отметим, что в США заявили о намерении расширить антироссийские санкции в понедельник. Однако из-за разницы в часовых поясах о деталях этого решения в Казахстане станет известно ночью 17 апреля.

Напомним, что после введения 6 апреля новых санкций против России со стороны США вслед за российским рублем под давлением оказалась и казахстанская валюта.

КСК Алматы получили неожиданный карт-бланш КСК Алматы получили неожиданный карт-бланш
2198

В прошлый вторник средневзвешенный курс доллара к тенге по итогам утренней и дневной сессий на торгах Казахстанской фондовой биржи (KASE) вырос на Т5,08 — до Т325,37 за $1. По итогам торгов на KASE в среду американская валюта выросла еще на Т5,51 — до Т330,88 за $1.

Однако после спада напряжения на валютном рынке тенге отыграл часть утраченных позиций. По итогам утренней сессии на торгах Казахстанской фондовой биржи в этот понедельник средневзвешенный курс доллара зафиксирован на отметке Т329,98 за $1.

Похожие материалы:

  1. Экспертное мнение: Обменный курс тенге стабилизируется после прекращения панических настроений на валютном рынке России
  2. Негатив от антироссийских санкций для Казахстана стремительно увеличивается. Что дальше?
  3. Тенге может «рефлексировать» в условиях антироссийских санкций, считает Акишев
  4. Правительство и Нацбанк РК составят совместный план действий в условиях антироссийских санкций
  5. Валютный рынок в Казахстане нервно отреагировал на антироссийские санкции — Сулейменов

Новости партнеров

Загрузка...