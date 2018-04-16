Президент Казахстана подписал поправки в законодательство по вопросам занятости и миграции населения

Астана. 16 апреля. КазТАГ — Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал поправки в законодательство по вопросам занятости и миграции населения, сообщила пресс-служба главы государства.

«Главой государства подписан закон РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам занятости и миграции населения», направленный на совершенствование системы обеспечения занятости населения и регулирования миграционных процессов», — говорится в сообщении на сайте Акорды в понедельник.

Как сообщалось, в законе закреплены функции госорганов, участвующих в реализации государственных и правительственных программ, включая ведение мониторинга создания рабочих мест, реформирование деятельности центров занятости населения, расширение участия частных агентств занятости, создание единой электронной биржи труда и упрощение процедур взаимодействия центров занятости с безработными и работодателям.

Предусмотрено перераспределение функций госорганов в сфере миграции населения в части передачи из министерства национальной экономики РК в министерство внутренних дел РК и министерство труда и социальной защиты населения РК.

Законом предусматривается ряд норм. В частности, это модернизация работы центров занятости населения в части их реструктуризации посредством перевода из госучреждений в госпредприятие на праве хозяйственного ведения; внедрение «Электронной биржи труда» — единой онлайн-платформы информационной базы рынка труда; расширение прав студентов и учащихся старших классов на участие в общественных работах.

Кроме того, планируется передача в аутсорсинг частным агентствам занятости услуг по трудоустройству, организации профессионального обучения и профессиональной ориентации населения; разграничение функций в сфере миграции населения — функции по формированию госполитики в сфере миграции переданы от МНЭ РК в минтруда, а функции по межведомственной координации и реализации госполитики в сфере миграции — от минтруда в министерство внутренних дел РК.

Проект закона предусматривал внесение изменений и дополнений в 4 кодекса и 5 законов РК, но в ходе работы над документом депутатами были дополнительно внесены поправки в 3 закона РК: «О правовом положении иностранцев», «О государственной адресной социальной помощи», «Об обязательном социальном страховании».