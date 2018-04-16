Массовые столкновения противников экс-президента Саргсяна с полицией проходят в Ереване

Алматы. 16 апреля. КазТАГ – Массовые столкновения противников экс-президента Армении Сержа Саргсяна с полицией проходят в Ереване, сообщает «Коммерсант».

«Несколько тысяч участников акции протеста на проспекте Баграмяна в Ереване попытались прорваться через полицейский кордон, чтобы попасть к зданию парламента, где завтра должно пройти голосование о назначении экс-президента Сержа Саргсяна на пост премьер-министра», — говорится в сообщении в понедельник.

Отмечается, что оппозицию к акции гражданского неповиновения призвал депутат Никол Пашинян.

«Я и мои коллеги-депутаты хотим идти на работу, а остальные люди пойдут со мной», — заявил Н. Пашинян, но охраняющие парламент полицейские отказались пропустить депутата, назвав его слова провокацией.

После этого митингующие попытались силой прорвать кордон, после чего и начались столкновения.

«Полиция применила слезоточивый газ», — сказано в сообщении.

Есть пострадавшие.

Парламентские фракции правящей Республиканской партии Армении (РПА) и ее партнера «Дашнакцутюн» уже официально выдвинули кандидатуру С. Саргсяна на пост премьер-министра.

«Завтра мы проведем выборы премьер-министра, и С. Саргсян будет избран на этот пост. Что касается митингов оппозиции, то я надеюсь, что они не выйдут из рамок закона. Акции должны носить мирный характер», — заявил глава фракции «Дашнакцутюн» Армен Рустамян.

В настоящий момент в Ереване наблюдается транспортный коллапс. По информации местных СМИ, все улицы столицы Армении парализованы, но полиция предпринимает попытки расчистить баррикады, которые протестующие создают из уличных скамеек. Отмечается, что некоторые из этих попыток уже увенчались успехом.

«Все действия активистов незаконны, этим они ограничивают право граждан на свободу передвижения», — говорится в официальном заявлении, распространенном правоохранительными органами страны.