Астана. 16 апреля. КазТАГ – Под Мамаевым Курганом в память о подвиге воинов-акмолинцев в Сталинградской битве заложат капсулу с землей из Астаны, сообщает официальный интернет-ресурс акима столицы.

«Сегодня возле памятника Бауыржану Момышұлы состоялась торжественная церемония закладки земли в капсулу для установления в нише памятника воинам-казахстанцам в г. Волгограде. Мероприятие организовано в преддверии 75-й годовщины Победы в одном из переломных сражений Великой Отечественной войны – Сталинградской битве», — сообщили в горакимате в понедельник.

Отмечается, что в героическом сражении принимали участие казахстанские стрелковые дивизии, в том числе 459-я и 387-я, которые были сформированы на территории г. Акмолинска

«В годы войны на фронтах вместе с воинами других народов Советского союза воевало более 2 млн казахстанцев. Больше половины из них сложили головы на полях сражений. В составе 29-й, 310-й, 387-й стрелковых и 72-й гвардейской стрелковой дивизии и других войсковых частей за родину сражались почти 15 тыс. воинов из Акмолинска. И мы должны всегда помнить подвиг наших земляков», — подчеркнул заместитель председателя «Совета ветеранов» вооруженных сил РК генерал-майор Марат Наугманов.

Как уточнили в акимате, капсула с землей будет доставлена в расположение совета генералов РК в Алматы, затем 27 апреля в г. Волгоград на памятник «Мамаев Курган».

«Здесь будет открыт гранитный памятник воинам из Казахстана – защитникам Сталинграда, в нишу которого планируется вложить капсулу с родной землей воинов, отправлявшихся на битву из Акмолинска», — сказано в сообщении.

Напомним, как сообщалось 20 марта, гранитный памятник, который планируется открыть, будет первым мемориалом за 75 лет, посвященным воинам Сталинградской битвы из Казахстана. Вместе с тем, в это же время на Мамаевом Кургане пройдет юбилейный международный патриотический проект «Батырлар жолымен – Дорогой славы».

Мамаев курган расположен на возвышенности правого берега р. Волги в Центральном районе Волгограда. На этой территории во время Сталинградской битвы с сентября 1942 года до января 1943 года происходили ожесточенные бои. Битва за Сталинград и последовавшее наступление советских войск считаются поворотным моментом во всей Второй мировой войне.