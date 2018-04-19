Казахстан и Южная Корея договорились о взаимопомощи в исследовании и развитии ИТС

Астана. 19 апреля. КазТАГ — Казахстан и Южная Корея договорились о взаимопомощи в исследовании и развитии интеллектуальных транспортных систем (ИТС), сообщает пресс-служба МИР РК.

«Подписан меморандум о взаимопонимании между комитетом транспорта МИР РК и ИТС Южной Кореи. Целью меморандума является сотрудничество между сторонами в вопросах, касающихся исследований, планирования, продвижения и развития ИТС», — говорится в сообщении, распространенном в четверг.

При этом особое внимание будет уделено научно-исследовательскому, образовательному и торговому сотрудничеству.

В рамках меморандума страны определили ряд ключевых направлений взаимодействия.

Так, предполагается наладить обмен информацией об использовании ИТС, проведение совместных исследовательских, технологических испытаний и другое.

В Казахстане ИТС объединяет пользователей транспорта, инфраструктуру и сам транспорт. Ее главной целью является повышение уровня безопасности на дорогах. В стране уже действуют такие компоненты ИТС как платность на отдельных участках, автоматические системы взвешивания. Ведется работа по внедрению системы видеомониторинга и выявления нарушений ПДД, системы анализа и прогнозирования климатических условий на дорогах.