Доллар скачет, но население Казахстана мыслит в тенге 19.04.2018 16:00 Лилия ИГЛИКОВА Экономика 146 0 Советник главы Нацбанка РК Айдархан Кусаинов о том, какие факторы влияют на соотношение доллар-рубль-тенге Похожие материалы: «Умеренной» назвал глава Нацбанка текущую ситуацию с курсом валют в Казахстане Этой ночью доллар может значительно подорожать Негатив от антироссийских санкций для Казахстана стремительно увеличивается. Что дальше? Тенге к доллару в I квартале 2018 г. укрепился на 4% Иностранные и казахстанские компании в Казахстане будут обязаны вести расчеты в тенге