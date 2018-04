Французский президент Эммануэль Макрон: Я ровня Путину, и он, кстати, меня понимает

Кремль приветствовал «конструктивный подход» Макрона и его готовность решать проблемы «посредством диалога»

Британская газета Daily Express опубликовала статью Мэтта Дрейка под названием «‘I am the EQUAL of Putin‘ – Emmanuel Macron BOASTS over Syria airstrikes» — «Я ровня Путину» — Эммануэль Макрон бахвалится воздушной атакой на Сирию».

В предисловии к ней говорится так: «ЭММАНУЭЛЬ Макрон, казалось, хвастался тем, что он является «ровней» Владимиру Путину. Воздушные удары по Сирии явились своеобразным способом дать понять это, заявил французский президент при беседе с журналистами по завершению трехчасового интервью».

Далее в самой статье излагается следующее: «Молодой лидер дал большое интервью касательно итогов первого года своего пребывания на посту президента ведущему радиостанции RMC Жан-Жаку Бурдену и (руководителю информационно-аналитического интернет-издания Médiapart) Эдви Пленелю.

После того, как шоу-программа с его участием прошла в эфире, господин Макрон остался, чтобы просто побеседовать с журналистами. В ходе этого разговора он сделал ряд откровенных заявлений.

Французский лидер сказал: «Я являюсь ровней Путину. И Путин, кстати, меня понимает».

«А по Сирии я решил ударить для того, чтобы донести до Путина то, что мы в этом тоже участвуем», — добавил он.

В ходе интервью господин Макрон также сказал, что он убедил президента США Дональда Трампа в том, что необходимо сохранить американское военное присутствие в Сирии, и что удары коалиции должны быть ограничены предполагаемыми химическими объектами.

Но вскоре после этого господин Трамп объявил о желании вывести войска из Сирии «как можно скорее», что вынудило французского президента отступить от своего предыдущего заявления.

Пресс-секретарь Белого дома Сара Хакаби Сандерс дезавуировала утверждение господина Макрона, заявив о том, что политика США не изменилась.

Она дала такое объяснение: «Мы говорили об этом на протяжении определенного периода времени, но наша политика не изменилась».

Далее госпожа Сандерс сказала, что господин Трамп продолжает твердо придерживаться своей позиции касательно вывода американских войск из ближневосточного региона и их возвращения на родину.

«Наши войска все еще остаются там, — добавила она. — Но президент хочет вернуть этих людей домой, и это его желание не изменилось».

Французский лидер никак не пытался объяснить то, что же означает (его) убеждение США сохранить свое присутствие в Сирии «на долгосрочную перспективу».

На пресс-конференции господин Макрон был склонен, как представляется, отступить от сказанного им самим в уикенд, оказавшись перед необходимостью унизительного признания собственной неправоты.

Он сказал: «Я не говорил, что США или Франция сохранят свое военное присутствие Сирии в долгосрочной перспективе».

Она настаивал на том, что главная «цель» в Сирии заключается в ведении борьбы с террористической группировкой ИГИЛ.

Вышеизложенную информацию можно дополнить такими сведениями. Во вторник Эммануэль Макрон, чуть менее года назад ставший президентом Франции, выступал в Страсбурге в Европарламенте с программной речью «Будущее Европы». Там нынешний хозяин Елисейского дворца опять много говорил о роли, которую Франция собирается играть в урегулировании сирийского конфликта, не обойдя также стороной щекотливую тему выстраивания своих отношений с российским лидером. В частности он признался, что «в ту пору, когда еще не было использовано химическое оружие и не было осложнения конфликта в Восточной Гуте… я предполагал поехать в Турцию и встретиться с президентом Путиным, президентом Эрдоганом и президентом Роухани». То есть, если верить ему на слово, выходит, что вторая встреча «большой тройки», прошедшая недавно в Анкаре, могла превратиться в саммит «четверки». Но такое предположение пока не получила подтверждения со стороны Ирана, Турции или России. Так что еще и неизвестно, была ли готова «большая тройка» к ведению переговоров с французским лидером в ходе своего саммита в турецкой столице.

