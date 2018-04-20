Центробанк Турции вывел свои золотые запасы из Федрезерва США

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Алматы. 20 апреля. КазТАГ — Центробанк Турции в течение 2017 года вывел весь золотой запас республики из Федерального резерва США, где он находился на хранении, сообщает ТАСС со ссылкой на газету Hurriyet.

«Как отмечает издание, решение о сокращении количества хранимых в США золотых слитков Анкара приняла на фоне ухудшения отношений с Вашингтоном по ряду региональных и двусторонних тем», — говорится в сообщении, опубликованном в пятницу.

Систематический вывод золота из Федрезерва начался в 2017 году, в США хранилось около 28,7 т этого драгметалла, указывает газета.

Факт вывода золота подтверждается и в обнародованным ранее в апреле официальным отчетом Центробанка Турции. В графе об имеющихся в Федрезерве США золотых резервах республики по состоянию на 2016 год значится цифра в 28 тыс. 689 кг, а по состоянию на конец 2017 года стоят прочерки. Общий объем золотого резерва страны, как следует из отчета ЦБ, оценивается в 564,6 т, или более 20 млрд в долларовом эквиваленте.

Как поясняет издание, выведенное из США золото было частично возвращено в Турцию, а также переразмещено на хранение в Европе, в частности в Центробанке Великобритании и Банке международных расчетов в Швейцарии.

Пятница, 13 Пятница, 13
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