Народным батырам Тайманову и Утемисову установят памятник в Уральске

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Уральск. 20 апреля. КазТАГ — Народным батырам Исатаю Тайманову и Махамбету Утемисову установят памятник в Уральске, передает корреспондент агентства.

«Памятник народным батырам Исатаю Тайманову и Махамбету Утемисову установят в Уральске. (…) Установка памятника – часть выполнения программы «Рухани жангыру», — сказал в ходе областного фестиваля работников культуры и искусства аким ЗКО Алтай Кульгинов в пятницу.

По его словам, в рамках этой программы уже обновили музеи в районах области.

«В Уральске установлены памятники Курмангазы и Дине Нурпеисовой, а также нашим героиням Великой Отечественной войны в лице Маншук Маметовой, Алии Молдагуловой и Хиуаз Доспановой», — перечислил глава региона.

Кроме того, он отметил, что в этом году в области будут отмечать 200-летие композитора Курмангазы.

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«Планируется издать книгу об истории Уральска, для чего уже идет сбор архивных сведений из разных стран», — добавил А. Кульгинов.

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