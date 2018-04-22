Условия своей отставки с поста премьера Армении назвал Саргсян

Алматы. 22 апреля. КазТАГ — Экс-президент и вновь назначенный премьер-министр Армении Серж Саргсян назвал условия своей отставки с поста премьера Армении, сообщает РБК.

«С. Саргсян заявил, что может «взять на себя другие задачи» только после того, как обеспечит безопасное развитие страны и достигнет «достойного урегулирования» проблемы Карабаха», — говорится в сообщении со ссылкой на официальное обращение главы армянского кабмина в ответ на открытое письмо группы выпускников фонда «Луйс».

Он заверил, что демократия в Армении «никогда не будет отсталой».

Глава армянского кабмина подчеркнул, что его нахождение на посту премьера обусловлено ​«сложной геополитикой в ​​этом регионе» и что руководству страны нужно «обеспечить безопасное развитие страны и продолжать усилия по достижению достойного урегулирования арцахской (Карабахской) проблемы».

«В моем представлении эти проблемы разрешимы, после чего лидер страны может взять на себя другие задачи», — подчеркнул С. Саргсян, имея в виду под «лидером» себя.

Напомним, в Армении с 13 апреля идут массовые протесты оппозиции против назначения С. Саргсяна премьер-министром. Он уже занимал пост главы правительства в 2007-2008 годах, был президентом страны в 2008-2018 годах в течение двух сроков. После проведенной С. Саргсяном реформы Конституции в 2015 году, когда из полупрезидентской Армения стала парламентской республикой, премьер-министр возглавляет исполнительную власть в стране. Таким образом, С. Саргсян намерен оставаться в том же качестве, что и на президентском посту, еще один срок. Лидер партии «Гражданский договор», депутат парламента Никол Пашинян от лица армянской оппозиции 17 апреля, в день назначения С. Саргсяна премьером, заявил о начале «бархатной революции». За время уличных столкновений с полицией было задержано более 200 человек.

«Сложная геополитика» Армении, к которой апеллирует С. Саргсян, в основном касается фактической изоляции страны и вновь обострившейся проблемой Нагорного Карабаха, где с 1994 года действует перемирие. На линии разграничения в апреле 2016 года произошли первые за 22 года полномасштабные бои с применением бронетехники и авиации между армией Азербайджана и формированиями непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР, или Арцах), за которыми стоит регулярная армия Армении.

Конфликт в Нагорном Карабахе продолжается с 1988 года, когда населенный преимущественно армянами автономный регион Азербайджанской ССР заявил о желании присоединиться к Армянской ССР. Изгнание азербайджанцев из Карабаха и Армении спровоцировало армянские погромы в Сумгаите и Баку. В 1991 году Карабах провозгласил независимость от Азербайджана. После распада СССР, с начала 1992 года, конфликт вошел в стадию открытого военного противостояния. В 1994 году Карабахская война завершилась соглашением о прекращении огня в Бишкеке, посредником выступила Россия. На данный момент Баку не контролирует территорию Карабаха, а также нескольких прилегающих районов. Идущие с 1992 года переговоры о выработки формулы решения карабахской проблемы при посредничестве Минской группы ОБСЕ не привели к ее решению.