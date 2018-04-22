Астана. 22 апреля. КазТАГ – Сошедший в Алматинской области оползень продолжает движение в сторону Кольсай, сообщает пресс-служба комитета по чрезвычайным ситуациям (КЧС) министерства внутренних дел РК.

«Общая протяженность оползня по фронту 900 м. Оползень продолжает движение в сторону р. Кольсай», — сообщили в КЧС МВД РК в воскресенье.

Как отмечается, продолжается формирование группировки аварийно-спасательных служб на месте схода оползня.

«В наличие имеется более 20 единиц специальной инженерной техники ГУ «Казселезащита» и КазАвтоЖол: бульдозеры, грейдеры, экскаваторы, погрузчики, самосвалы», — отметили в КЧС.

Также сообщается, что на месте развернут оперативный штаб ДЧС Алматинской области (на базе командно-штабной автомашины). Имеются все средства связи.

Напомним, 19 апреля в ходе визуального осмотра оползнеопасных участков наблюдателями гидропоста «Кольсай» ГУ «Казселезащита» КЧС МВД РК в Алматинской области на территории нынешнего Кегенского района (бывший Райымбекский) вблизи с. Саты обнаружен сдвиг горной массы. Основной причиной активизации старого оползневого очага является значительное количество осадков и сейсмического воздействия. Оползень оставил без электричества зоны отдыха на Кольсайских озерах.

Объем оползня на 21 апреля составил более 50 млн. куб. м, длина – 1,7 тыс. м, ширина – 900 м. Горная масса движется к руслу Кольсай. Есть угроза перекрытия русла реки, что может повлечь за собой образование нового озера.