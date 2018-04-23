Задолженность проблемных эмитентов перед ЕНПФ составляет Т41,15 млрд

Алматы. 23 апреля. КазТАГ — Общая сумма задолженности перед АО «Единый накопительный пенсионный фонд» (ЕНПФ) 20 проблемных эмитентов на 1 апреля 2018 года составляет Т41,15 млрд по номинальной стоимости, указывается в информации фонда.

Как отмечается, в 2014 году проблемных эмитентов, чьи бумаги находились в портфеле ЕНПФ, было 32, а их общая задолженность составляла порядка Т161,45 млрд по номинальной стоимости.

«В результате комплекса мероприятий, проведенных по возврату сумм задолженности за 2017 год, общая сумма погашенной перед фондом задолженности по пенсионным активам составила 1,25 млрд тенге, что сопоставимо с объемом погашения задолженности за весь период с 2014 по 2016 годы», — говорится в сообщении ЕНПФ, распространенном в понедельник.

По данным фонда, на 1 января 2018 года задолженность по пенсионным активам по номинальной стоимости облигаций составляла Т37,3 млрд, тогда как количество проблемных эмитентов сократилось до 19 компаний.

«На текущий момент дефолт допущен еще одним эмитентом – АО «Абди компани» (3,8 млрд тенге по номинальной стоимости). Эмитентом был допущен дефолт по выплате 1-го этапа погашения основного долга по своим облигациям, в том числе фонду, в размере 1,2 млрд тенге. В отношении данного эмитента в настоящий момент фондом осуществляется досудебное урегулирование задолженности», — указывается в информации.

Кроме того, в ЕНПФ обращают внимание, что в I квартале 2018 года была урегулирована задолженность эмитента АО «Астана финанс».

«Эмитентом был осуществлен выкуп тенговых нот, находившихся в портфеле пенсионных активов фонда в полном объеме и предотвращены риски причинения убытков пенсионным активам фонда. В результате на счета вкладчиков в виде инвестиционного дохода было зачислено 10,8 млрд тенге», — подчеркивается в сообщении.

При этом отмечается, что фондом продолжается сопровождение исполнительных производств и процедур реабилитации и банкротства эмитентов.

«В отношении эмитента АО «Казахстан кагазы» Высоким судом Лондона вынесено решение об удовлетворении требований группы компаний «Казахстан кагазы» по иску, заявленному против бывших акционеров и директоров группы Максата Арипа, Баглана Жунуса и Шинар Диханбаевой. В связи с удовлетворением данных требований в пользу АО «Казахстан кагазы» может быть взыскана сумма денег, которая в дальнейшем может быть направлена для удовлетворения требований кредиторов АО «Казахстан кагазы», в том числе для удовлетворения требований АО «ЕНПФ», — говорится в информации фонда.

Однако в связи с прекращением процедуры реабилитации и возбуждением в отношении данного эмитента процедура банкротства в ЕНПФ выражают опасения в возможности ее реализации.

«Данные опасения связаны с противостоянием лиц, выступающих в качестве ответчиков по лондонскому судебному разбирательству в реализации исполнения состоявшегося судебного акта, а также сложностями, связанными с последствиями применения процедуры банкротства в отношении АО «Казахстан кагазы», — подчеркивается в сообщении.

Между тем в ЕНПФ отмечают, что в рамках ранее направленных обращений фонда о привлечении лиц, виновных в неисполнении обязательств по пенсионным активам, возбуждено 5 уголовных производств, которые затрагивают ТОО «Комбинат строительных материалов и конструкций-2», АО «Астана недвижимость», АО «Астана финанс», АО «Имсталькон», АО «Рэмикс-Р».

«Фондом ведется дальнейшее взаимодействие с Национальным банком РК, а также территориальными отделами служб экономических расследований при ДГД по вопросам проведения проверок эмитентов на предмет целевого использования средств, привлеченных в результате размещения ценных бумаг данных эмитентов», — указывается в информации ЕНПФ.

ЕНПФ создан в 2013 году на базе АО «НПФ «ГНПФ» путем объединения активов всех накопительных пенсионных фондов. Учредителем и акционером фонда является правительство РК в лице ГУ «Комитет государственного имущества и приватизации» министерства финансов. Доверительное управление пенсионными активами ЕНПФ осуществляет Национальный банк Казахстана.

С 1 января 2016 года функции по выработке предложений по повышению эффективности управления пенсионными активами переданы совету по управлению Национальным фондом, который возглавляет президент.