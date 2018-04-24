Россия компенсирует Анголе потерянный спутник Angosat

Алматы. 24 апреля. КазТАГ — Россия построит для Анголы новый спутник, чтобы компенсировать потерю Angosat-1, и передаст республике для использования частоты для спутникового вещания, сообщает РБК.

«В связи с неудачным выводом на орбиту первого ангольского искусственного спутника Земли Angosat-1 Россия построит для Анголы новый спутник», — сказал министр телекоммуникаций и информационных технологий республики Хосе Карвалью Роча.

Москва также предоставит Анголе частоты для спутникового вещания, передает Jornal de Angola.

Министр подтвердил, что в настоящее время спутник, находящийся на орбите, не может нормально эксплуатироваться.

«Они дадут нам 216 мегагерц в Band C и 216 мегагерц в Ku Band, чтобы мы могли поддерживать все наши услуги. Это самая большая компенсация», — сказал министр.

К. Роча отметил, что постройка позволит ввести в эксплуатацию более современный комплекс. Потерянный спутник был спроектирован еще в 2005 году. Новый спутник, строительство которого начнется на этой неделе, будет оснащен новым коммуникационным оборудованием. С его внедрением Анголе также поможет Россия.

Соглашение о запуске системы спутникового вещания Angosat Россия и Ангола заключили в 2009 году. В 2011 году для оплаты стоимости проекта Россия предоставила Анголе несколько кредитов на общую сумму $278,46 млн. Стоимость строительства и запуска Angosat-1 составила $252 млн, еще более $54 млн было потрачено на создание наземной инфраструктуры. Спутник застрахован на $121 млн.

Как сообщалось, ракета-носитель «Зенит-2SБ» осуществила запуск Angosat-1 26 декабря 2017 года, стартовав с космодрома Байконур. На следующий день ракета вывела аппарат на орбиту. Однако там контакт со спутником был потерян. 29 декабря российские специалисты установили связь с аппаратом, но полностью восстановить работоспособность спутника не удалось, он был переведен в режим энергосбережения.