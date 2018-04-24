Кто в ответе за «ужасные показатели» банков?

Некоторые акционеры банков, которые, по информации главы государства, «плохо руководили ими, задолжали и не могут ответить вкладчикам своими средствами», являются далеко не бедными и, судя по родственникам, весьма влиятельными людьми в Казахстане

Алматы. 23 апреля. КазТАГ — Сергей Зелепухин . Банковский сектор продолжает преподносить неприятные сюрпризы. Да такие, что на них вновь вынужден реагировать президент. Причем реагировать в весьма жесткой форме. Поэтому возникают вполне справедливые вопросы: а все ли гладко в «датском королевстве», то есть в банковской системе Казахстана, и кто виноват, что отдельные банки продолжают демонстрировать ухудшение своего финансового состояния?

Сомнения в том, что ситуация в банковском секторе РК полностью стабилизировалась, оставались даже после финподдержки со стороны государства отдельных банков второго уровня (БВУ) в объеме более Т3 трлн во второй половине прошлого и в начале текущего года.

Опасения, что среди банков по-прежнему остаются те, которые, что называется, могут «приплыть», то есть перестать отвечать по своим обязательствам, усилились еще больше после того, как 18 апреля на совещании по итогам деятельности Национального банка РК (НБРК) Нурсултан Назарбаев назвал АО «Qazaq Banki», АО «Банк Астаны» и АО «ЭксимБанк» банками «с ужасными показателями».

Уже шатко, но еще не валко

Мы решили проверить, на самом ли деле финпоказатели этих БВУ настолько ужасны, что об этом был вынужден заявить даже глава государства.

Если взять данные НБРК по банковскому сектору, которые, к слову, он получает от самих банков, то самым «ужасным показателем» у всех трех названных банков остается доля неработающих кредитов (NPL) в их ссудном портфеле.

У АО «Qazaq banki» на 1 марта 2018 года она достигала 39,97%, или Т91,6 млрд, при ссудном портфеле в размере Т229,3 млрд. Не лучше по этому показателю на указанный период был АО «Банк Астаны»: у него доля NPL составляла 39,81%, или Т70,7 млрд, при ссудном портфеле Т177,5 млрд. Заметно лучше этот индикатор в сравнении с этими БВУ на начало марта был у АО «ЭксимБанк». У него доля неработающих кредитов достигала 21,99%, или Т9,8 млрд, а ссудный портфель составлял Т44,6 млрд.

Ситуация выглядит заметно лучше, если взять долю «плохих» кредитов у этих банков, неплатежи по которым превышают 90 дней. У АО «Qazaq banki» доля таких займов на 1 марта текущего года, по информации финрегулятора, составляла 15,14%, или Т34,7 млрд, у АО «Банк Астаны» — 8,62%, или Т15,3 млрд, а у АО «ЭксимБанк» — 15,14%, или Т785,4 млн.

Впрочем, данные БВУ, которые они направляют в Нацбанк, как уже не раз показывала практика, очень напоминают выражение: «Закон — что дышло, куда повернул — туда и вышло». Напоминают в том смысле, что банки имеют возможность манипулировать своими индикаторами, например, часть займов не включать в категорию проблемных и в итоге по другим показателям демонстрировать вполне приемлемые данные, которые формально укладываются в рамки пруденциальных нормативов регулятора.

Поэтому, учитывая то, что сведения БВУ о своем финансовом состоянии, которые они регулярно направляют в Национальный банк, мягко говоря, не всегда адекватно отражают реальное положение дел, доверять этим данным полностью нельзя. Но даже сам факт того, что рассматриваемые банки предоставляют регулятору информацию, которая указывает на наличие в их ссудном портфеле крайне высокой доли неработающих займов, говорит о многом.

Чтобы получить более полное представление о финсостоянии указанных БВУ, следует обратить внимание на то, какие они имеют рейтинги от международных агентств. И надо сказать, что рейтинговые оценки рассматриваемых банков не вселяют оптимизма, особенно у АО «Qazaq banki» и АО «ЭксимБанк». В феврале этого года S&P Global Ratings понизило им долгосрочный кредитный рейтинг (рейтинг кредитоспособности) до уровня «CCC+», только у АО «Qazaq banki» прогноз по рейтингу «негативный», а у АО «ЭксимБанк» – «развивающийся».

Плохого в этом то, что по классификации S&P рейтинг «ССС+» включен в неинвестиционную или спекулятивную категорию. Он означает «высокую на данный момент подверженность рискам», и что «финансовые обязательства могут быть выполнены только при наличии благоприятной деловой, финансовой и экономической конъюнктуры». При этом прогноз «негативный» указывает на высокую вероятность дальнейшего понижения рейтинга, тогда как прогноз «развивающийся» предполагает одинаковую вероятность как повышения, так и понижения рейтинговой оценки.

На фоне рейтинга АО «Qazaq banki» и АО «ЭксимБанк» долгосрочная рейтинговая оценка АО «Банк Астаны» от S&P выглядит несколько лучше – «B-», прогноз «негативный». По классификации агентства S&P Global Ratings рейтинг этого уровня также относится к спекулятивной категории и означает «более высокую подверженность рискам в условиях неблагоприятной деловой, финансовой и экономической конъюнктуры, хотя в настоящее время имеется возможность исполнения финансовых обязательств».

Так что, если судить по доле проблемных кредитов и долгосрочным рейтингам от S&P, то финансовая ситуация в АО «Qazaq Banki», АО «Банк Астаны» и АО «ЭксимБанк» как минимум очень далека от идеальной.

Оценка регулятора финансового состояния этих банков пока неизвестна. Так, соответствующий запрос о ситуации в АО «Qazaq Banki» еще до заявления президента мы отправили в НБРК, но ответа пока не получили. Однако можно смело предположить, что оценка регулятора не сильно отличается от озвученной главой государства.

Знакомые все лица

Но интерес вызывает не только заявление главы государства о том, что АО «Qazaq Banki», АО «Банк Астаны» и АО «ЭксимБанк» являются банками «с ужасными показателями», но и его высказывания о том, кто в этом виноват.

«Акционеры плохо руководили ими, задолжали и не могут ответить вкладчикам своими средствами. Как они могут работать? (…) Если хотят сохранить эти банки, пусть акционеры вкладывают и вернут те деньги, которые вытащили самым неправильным образом», — заявил президент.

Так кого же именно имел в виду глава государства, говоря об акционерах как виновных за ужасные показатели указанных банков?

Если внимательно изучить структуру акционеров каждого БВУ, которые подверг критике Н. Назарбаев, раскрываются весьма интересные детали. Например, согласно информации Казахстанской фондовой биржи, акционерами АО «ЭксимБанк» на 1 апреля этого года выступали одни юридические лица. Причем самые крупные доли в акционерном капитале банка принадлежат Александру Клебанову и его партнерам через АО «Центрально-Азиатская топливно-энергетическая компания» — 23,83%, и АО «Единый накопительный пенсионный фонд» — 11,52%. То есть получается, что за «ужасные показатели» АО «ЭксимБанк» частично ответственность несет и Национальный банк — как управляющий пенсионным фондом.

Другая ситуация в АО «Банк Астаны». Здесь крупнейшим акционером на 1 января текущего года, по информации KASE, выступало одно физическое лицо — Олжас Тохтаров. Ему принадлежало 52,39% простых акций банка, 6,02% владело АО «Фридом Финанс» и еще 8,49% в качестве номинального держателя было у АО «Центральный депозитарий ценных бумаг». По некоторым сведениям, конечным бенефициаром банка является другой олигарх Кенес Ракишев, а членом совета директоров недавно стал вышеупомянутый А.Клебанов.

Но самая интересная ситуация складывается, если рассмотреть структуру акционеров в АО «Qazaq banki». На 1 апреля текущего года, согласно данным KASE, большинство акционеров представлено физическими лицами. Наибольшая доля простых акций банка на указанную дату числилась за Бахытом Ибрагимом — 10,71%, и Динмухаметом Идрисовым — 8,99%.

Причем первый является также и председателем совета директоров АО «Qazaq banki». А судя по родственным связям, он приходится зятем премьер-министру Казахстана Бахытжану Сагинтаеву.

В то же время Д. Идрисов, по версии казахстанского Forbes, на май 2017 года входил в рейтинг 50 богатейших бизнесменов Казахстана с состоянием $280 млн. При этом он был основателем небезызвестной «Корпорации «Ордабасы», позже преобразованной в УК «Ордабасы», и является близким родственником председателя мажилиса парламента Нурлана Нигматулина, приходясь ему сватом.

Так вот, примечательно, что в ответ на критику президента уже на следующий день, 19 апреля, банк распространил сообщение, в котором ответственность за ухудшение финпоказателей АО «Qazaq banki» возлагалась в том числе и на Б. Ибрагима.

«Ухудшение некоторых показателей банка стало, прежде всего, следствием некачественных кредитов, выданных в период 2013-2016 годов во время управления банком лицами, назначенными Ертаевым Ж.Ж. и Ибрагим Б.Ж. (крупный участник), и основная часть которых приходится на заемщиков, непосредственно связанных с вышеуказанными лицами», — говорится в сообщении.

Кроме того, в тексте подчеркивалось, что «в конце 2017 года на фоне событий, произошедших вокруг АО «Bank RBK», который также находился под управлением лиц, связанных с Ертаевым Ж.Ж., произошел отток ликвидности банка».

Реакции на это заявление банка от Б. Ибрагима пока не последовало. Зато в прошлую пятницу на него отреагировал Жомарт Ертаев, назвав обвинения АО «Qazaq banki» клеветой и пообещав «в ближайшее время» подать на банк в суд. К слову, Ж. Ертаев уже давно покинул Казахстан и с 2016 года активно продвигает свой бизнес в России с помощью своего нового проекта «Алма банк».

Но как бы то ни было, некоторые акционеры указанных банков, которые, по информации главы государства, «плохо руководили ими, задолжали и не могут ответить вкладчикам своими средствами», являются далеко не бедными и, судя по родственникам, весьма влиятельными людьми в Казахстане. И вполне очевидно, что личное финансовое состояние этих акционеров куда лучше, чем финансовое состояние того же АО «Qazaq banki».

Но готовы ли они вкладывать свои средства и нести ответственность в случае дальнейшего ухудшения финансовых показателей БВУ, акционерами которых они являются? Это те вопросы, которые по-прежнему остаются открытыми.

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