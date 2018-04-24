Алматы. 24 апреля. КазТАГ – Самый дешевый в СНГ газ реализуют на рынке Узбекистана, самый дорогой – в Армении, говорится в аналитических материалах компании MLS-Group.

«Если сравнивать стоимость газа для потребителей в государствах-участниках СНГ, то можно увидеть, что в Казахстане голубое топливо остается одним из самых дешевых. В странах, которые не имеют собственных ресурсов и голубое топливо приходится импортировать, цена значительно выше. Это Армения, где цена за кубометр газа самая высокая – 106 тенге, Молдова — 104 тенге за кубометр, Украина — 82 тенге. Далее идет наш ближайший сосед — Кыргызстан, где газ стоит 69 тенге за кубометр. Замыкает самые высокие цены Беларусь, там голубое топливо стоит 65 тенге за кубометр», — говорится в информации, предоставленной КазТАГ во вторник.

Что касается стран с самым дешевым газом, то самая низкая цена на этот вид топлива в Узбекистане — около Т14 за 1 куб.м, уточнили аналитики.

«На втором месте по минимальной стоимости голубого топлива располагается Казахстан, где средняя стоимость газа для потребителей внутреннего рынка составляет 24 тенге (за 1 куб.м – КазТАГ)», — указано в информации.

«При этом стоимость газа варьируется в разных областях. Если в южных регионах стоимость голубого топлива колеблется от 27 до 36 тенге за кубометр, то на западе Казахстана кубометр газа стоит от 8 до 10 тенге. В других регионах стоимость колеблется от 11 до 19 тенге. На такую ценовую политику влияют огромные расстояния, требующие существенных затрат для транспортировки газа», — отмечают аналитики.

Далее, по их данным, идет Россия, «там стоимость голубого топлива в среднем 36 тенге за кубометр. И замыкает таблицу Азербайджан с ценой 39 тенге за кубометр газа».

«Таким образом, казахстанцам голубое топливо обходится намного дешевле, чем потребителям в других странах. Во многом стабильно низкие цены на товарный газ в РК сохраняются благодаря дотациям АО «КазТрансГаз», которое реализует его населению значительно дешевле себестоимости», — делают вывод аналитики.