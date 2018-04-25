Армянская оппозиция требует досрочных выборов под ее контролем

Алматы. 25 апреля. КазТАГ — Оппозиция Армении требует организовать досрочные парламентские выборы, пишут «Известия».

По словам одного из организаторов митингов — члена правления блока «Елк» Алена Симоняна, сейчас лидер протестующих Никол Пашинян и его соратники готовы вести переговоры с властями о передаче управления страной и взять на себя организацию досрочного всеобщего голосования.

«Два собеседника в правящих кругах в Ереване пояснили «Известиям», что в Республиканской партии в целом понимают: в сложившейся ситуации избежать выборов вряд ли удастся», — говорится в сообщении.

Отмечается, что протесты, охватившие Армению в связи с назначением 17 апреля премьер-министром экс-президента Сержа Саргсяна, не стихли даже после его отставки. Как пояснил А. Симонян, оппозиция намерена добиться избрания премьером страны человека не от Республиканской партии, который займется проведением досрочных выборов в парламент.

«Мы предлагаем следующую схему: парламент назначает нового премьер-министра, который формирует кабинет и представляет законодателям свою программу. По предварительной договоренности парламент не утверждает эту программу — и премьер вместе с кабинетом переходят в статус временно исполняющих обязанности. После этого правительство приступает к организации досрочных выборов, которые должны пройти в течение 40 дней с момента перехода премьера в статус исполняющего обязанности. Если парламент выберет главой кабинета Н. Пашиняна, то оппозиция будет действовать именно по такой схеме», — пояснил А. Симонян.

По его словам, решать будущее Армении «должен народ», а значит, без организации досрочных выборов не обойтись. Кроме того, А.Симонян подтвердил, что в планы Н. Пашиняна и его сторонников не входит изменение геополитического вектора страны.

Два источника «Известий» в правящих кругах сообщили, что не исключают отставку и.о. премьера Карена Карапетяна и проведение досрочных выборов. Новость об уходе политика с поста уже появлялась в СМИ, но тут же была опровергнута его пресс-секретарем. Как рассказали в оппозиции, Н. Пашинян еще в понедельник предупредил К.Карапетяна, который приехал к лидеру партии «Елк» на переговоры в СИЗО, что протестующие не согласятся на главу кабинета, пусть даже временно исполняющего обязанности, от Республиканской партии.