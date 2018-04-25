«Правильным» назвал Сагадиев отчисление студентов медвуза «Астана» из-за использования при поступлении поддельных сертификатов IELTS

Астана. 25 апреля. КазТАГ — Оксана Скибан. Министр образования и науки РК Ерлан Сагадиев считает «правильным» отчисление более 100 студентов медицинского университета «Астана» из-за использования при поступлении поддельных сертификатов IELTS.

«В прошлом году наш комитет по контролю за качеством образования этот университет проверял. Они выставили предписание по освобождению этих детей от учебы. Частично это предписание было выполнено. Частично, насколько я понимаю, с деталями полностью незнаком. Часть студентов подала в суд, защищая свои права. Тем не менее, предписание должно быть выполнено. То, что университет освободил их от учебы, это правильно», — сказал Е. Сагадиев в кулуарах мажилиса в среду.

По его словам, сейчас совместно с министерством здравоохранения и университетом МОН РК должен сделать согласительную комиссию и посмотреть дальнейшие правовые шаги в отношении, как студентов, так и университета.

При этом министр отметил, что всем университетам в РК требуется проверять по базе IELTS, кто из студентов действительно сдавал IELTS.

«В общем, все, кто сдавал IELTS, находятся в базе данных IELTS. Теперь всем университетам остается, естественно, проверять кто сдавал TOEFL и IELTS, поступал на магистратуру, но и, желательно, самим принимать меры до того, как пришел проверять МОН», — уточнил он.

В то же время Е. Сагадиев добавил, что обязанность вузов проверять на соответствие базе данных IELTS и TOEFL будет прописана законодательно.

«Сейчас в законе внесена (соответствующая – КазТАГ) поправка. Раньше такой нормы не было. Сейчас такая норма есть, согласно которой все университеты при поступлении детей на магистратуру, они должны будут проверять прохождение TOEFL и IELTS по базе данных. Она едина, есть, доступна. Такой нормы не было», — отметил глава ведомства.

В заключение он указал, что отчисленные студенты могут обратиться в суд.

«Я не знаю, они (студенты – КазТАГ) попади в суд, в рамках судебного разбирательства вопросы будут подниматься, их аргументы будут услышаны. У каждого человека есть право себя защищать», — подытожил министр.

Как сообщалось ранее, после двух проверок МОН РК руководство медуниверситета «Астана» отчислило 117 студентов. Все они предоставили поддельные сертификаты IELTS для того, чтобы поступить на программы послевузовского образования. Этот документ дает привилегии при зачислении.