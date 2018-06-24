Астанчанин во время EXPO-2017 обманул автовладельцев на сумму более Т160 млн

Астана. 24 июня. КазТАГ — Житель Астаны во время проведения международной выставки EXPO-2017 от имени посольства Иордании заключил ложные договоры аренды автомобилей почти на сумму более Т160 млн, передает корреспондент агентства.

«Рауана Найзабай признать виновным по п.2 ч.4 ст.190 (мошенничество в особо крупном размере) УК РК и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет, с лишением права занимать материально ответственные должности в посольствах иностранных государств сроком на 3 года, с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности», — говорится в приговоре суда №2 Есильского района г.Астаны от 22 июня.

Также суд удовлетворил гражданские иски потерпевших о взыскании материального ущерба.

«Взыскать с Р.Найзабай в пользу А.Аргимбаева сумму материального ущерба в размере Т30 млн, в пользу С.Мулькибаева — Т8 млн, в пользу Б.Аубакирова – Т15,5 млн», — сказано в решении суда.

Следствием установлено, что Р.Найзабай разработал преступный план и путем распространения через своих знакомых ложной информации, что посольство Иордании в Республике Казахстан в рамках проводимого EXPO-2017 арендует автомобили представительского класса.

«Так, подсудимый 23 июня 2017 года в г.Астане, умышленно введя в заблуждение представителя собственника авто, под видом аренды на основании заключенной доверенности получает автомобиль марки Toyota Land Cruiser VXR200 стоимостью Т12 млн. При этом, не собираясь предпринимать каких-либо мер для исполнения взятых на себя обязательств, в группе лиц по предварительному сговору с третьими лицами реализовал данный автомобиль, тем самым причинил потерпевшему материальный ущерб в особо крупном размере на сумму Т12 млн», — говорится в материалах дела.

По версии следствия, Р.Найзабай по разработанному преступному плану обманул 9 собственников авто на общую сумму Т160,5 млн.